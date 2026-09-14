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Bucureșteanul devenit victima unei grave erori judiciare îi acuză pe anchetatori: „Au pus mâna pe mine, ăsta e infractorul”

Serdaru Mihaela
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Bogdan Dinu, bucureșteanul care a stat aproape o lună la Penitenciarul Rahova după ce a fost confundat cu un hoț de parfumuri, susține că imaginile surprinse de camere arătau diferențe clare între el și autorul furtului. El spune că bărbatul din imagini era mai înalt și purta încălțăminte mult mai mare, însă aceste indicii nu ar fi fost luate în calcul de anchetatori. Dinu a făcut declarațiile în emisiunea MARTORII. Urmăriți emisiunea pe canalul de YouTube Gândul. 

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Diferențe de înălțime între Dinu și bărbatul surprins de camere

Bogdan Dinu spune că, după ce a analizat imaginile de supraveghere, a observat că suspectul era mai înalt decât el: aproximativ 1,75–1,80 m, față de 1,72–1,73 m. De asemenea, acesta purta, în estimarea lui Dinu, încălțăminte mărimea 43, în timp ce el poartă 38–39.

Andrei Dumitrescu: „Cum arată persoana?”

Bogdan Dinu: „Persoana surprinsă de cameră este un băiețaș care, din câte am observat, este puțin mai înalt decât mine. Are undeva între 1,75 și 1,80 m, în timp ce eu am 1,72–1,73 m. Din ce am observat pe cameră, este un băiat de etnie romă, brunet, îmbrăcat puțin mai neglijent, cu o geacă neagră pe el. Ținea un rucsac sau ceva pe braț și era îmbrăcat cu o pereche de blugi și niște pantofi. Din câte am putut observa în filmarea respectivă, cred că purta aproximativ mărimea 43 la încălțăminte. Nicidecum nu se compară cu piciorul meu, care este mărimea 38–39.”

Bogdan Dinu susține că anchetatorii au ignorat indiciile care contraziceau identificarea sa

Bucureșteanul spune că aceste elemente au fost prezentate în instanță, dar nu au fost analizate suficient. În opinia sa, identificarea inițială a fost menținută, deși existau indicii care ridicau semne de întrebare.

Andrei Dumitrescu: „Și ei când au văzut diferențele astea mari, n-a reacționat nimeni? N-au rulat în instanță?”

Bogdan Dinu: „Le-au văzut, dar văd doar ce le convine. Ei trebuiau să-și facă demersul procesului: „Gen, a pus mâna pe mine, ăsta e infractorul.” Pentru că n-aveau de unde să-l mai ia pe celălalt și trebuia să-și spele o mână pe alta.”

Bogdan Dinu susține că eroarea a pornit din timpul anchetei, iar dosarul a fost legat de persoana sa. În opinia lui, fără identificarea sa drept suspect, cazul nu ar mai fi avut aceeași relevanță.

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