Bogdan Dinu, un bucureștean care a ajuns închis la Penitenciarul Rahova în locul unui hoț care îi folosise identitatea, a povestit la „Martorii” cum a început întreaga situație. Era plecat în Austria când un prieten l-a anunțat că fotografia lui apare pe site-ul Poliției Române, la categoria persoanelor urmărite. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Invitatul lui Andrei Dumitrescu spune că inițial nu i-a venit să creadă. Știa că nu comisese nicio faptă pentru care să fie căutat. După ce a verificat informația, a apelat la avocatul său pentru a afla ce se întâmplase.

Cazul lui Bogdan Dinu a devenit public după ce s-a aflat că un alt bărbat îi folosise identitatea în fața polițiștilor. Ulterior, adevăratul Bogdan Dinu avea să ajungă în Penitenciarul Rahova pentru o faptă pe care nu o comisese.

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A aflat de la un prieten că era căutat de Poliție

Andrei Dumitrescu l-a rugat pe Bogdan Dinu să povestească de unde a început situația care avea să-l ducă în spatele gratiilor. Dinu se afla în Austria când a primit un telefon de la un prieten. Acesta îi găsise fotografia pe site-ul Poliției Române.

„Cum să vă spun… Eram prin Austria. M-a contactat un prieten și mi-a spus că sunt căutat de Poliție. Sunt băgat pe site-ul «Urmăriți». În 2025, la început.”

Prietenul său căuta o altă persoană pe site atunci când a observat fotografia lui Bogdan Dinu. L-a recunoscut și i-a trimis imediat linkul.

„Mi-a spus că el căuta pe cineva pe site-ul respectiv și prima poză care apărea era poza mea. El, cunoscându-mă, a zis: «Ăsta e Bogdan». Noi ne referim la site-ul Poliției Române. M-a contactat, mi-a trimis linkul. Eu n-am crezut pentru început, pentru că știam că nu am de ce să fiu căutat.”

După ce a deschis pagina, Bogdan Dinu a constatat că informația era reală. Următorul pas a fost să își contacteze avocatul.

„Și am intrat pe linkul respectiv, am văzut că este totul adevărat și am luat legătura cu avocatul meu. Prima dată m-am gândit că am făcut ceva fără să-mi dau seama”

În perioada respectivă, Bogdan Dinu lucra în domeniul evenimentelor. Plecarea în Austria trebuia să fie una de scurtă durată. Apariția sa pe lista persoanelor urmărite avea însă să-i afecteze inclusiv activitatea profesională. Bogdan Dinu spune că se aștepta să piardă contracte și relații profesionale importante.

„Eram în Austria pentru puțin timp, pentru că eu lucram în domeniul evenimentelor, lucram în România. Era de așteptat să pierd niște contracte, să pierd niște legături foarte mari cu oameni cu care nici n-ar fi trebuit să le pierd.”

În primele momente, spune acesta, a încercat să găsească singur o explicație. A ajuns inclusiv să se întrebe dacă nu cumva încălcase legea fără să realizeze.

„Vă dați seama, prima dată m-am gândit că am făcut ceva fără să-mi dau seama. Din momentul în care mi-a spus domnul avocat despre ce este vorba, după ce a studiat dosarul, atunci am mai prins puțină încredere, pentru că știam că n-am făcut eu.”

Cum a ajuns Bogdan Dinu să fie căutat pentru fapta altui bărbat

Cazul își are originea într-un incident petrecut în noiembrie 2024. Un bărbat suspectat că a furat un tester de parfum dintr-un magazin din Băneasa le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale lui Bogdan Dinu. Suspectul nu avea asupra sa documente de identitate. Persoana respectivă a fost reținută sub identitatea lui Dinu, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar. Cum nu s-a mai prezentat la Poliție, pe numele lui Bogdan Dinu a fost emis un mandat de arestare preventivă.