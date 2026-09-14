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Rogobete dă exemplu spitalul din Hunedoara ca investiție bună în criza din sănătate

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Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete avertizează că modernizarea spitalelor trebuie dublată de investiții în personal și de o finanțare predictibilă a serviciilor și programelor de sănătate. În acest context, fostul ministru prezintă Spitalul Municipal din Hunedoara ca exemplu de investiție în infrastructură și aparatură care poate dinamiza serviciile medicale oferite la nivel local.

Într-o postare publicată pe contul de Facebook, Rogobete informează că Ministerul Sănătății și autoritățile locale au investit masiv, în ultimii ani, în unitatea medicală din Hunedoara.

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Servicii medicale noi pentru pacienții din zonă

Zona de imagistică a Spitalului Municipal Hunedoara a fost modernizată. Ea dispune în prezent de computer tomograf (CT), aparat de rezonanță magnetică (RMN), mamograf și echipament dedicat pentru ecografie, susține Rogobete. Astfel, spitalul oferă screening pentru cancerul de sân și mamografii gratuite femeilor din regiune.

Fostul ministru subliniază importanța programelor de prevenție și a diagnosticării precoce și consideră că acestea trebuie susținute și dezvoltate în continuare. „Prevenția și diagnosticul precoce pot salva vieți”, afirmă Alexandru Rogobete.

Investiții și în blocul operator și secția ATI

Însă modernizările nu au vizat doar serviciile de imagistică. Blocul operator și secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) au fost dezvoltate și modernizate. Astfel, Rogobete apreciază că investițiile realizate cu implicarea spitalului, a Ministerului Sănătății și a autorităților locale au permis dezvoltarea serviciilor medicale disponibile comunității.

Spitalul din Hunedoara / Sursa: spdh.ro

Spitalul din Hunedoara / Sursa: spdh.ro

Acest exemplu de la Hunedoara arată că servicii medicale de calitate pot fi dezvoltate și în spitalele din afara marilor centre universitare, atunci când investițiile sunt însoțite de colaborare interinstituțională.

Resursa umană este vitală

În continuare, Rogobete avertizează că infrastructura și echipamentele moderne nu sunt suficiente. Social-democratul informează că, în urma vizitelor făcute în mai multe spitale în ultimele zile, personalul medical i-a atras atenția că unitățile sanitare au nevoie de mai mulți medici și asistenți medicali, dar și de finanțare pentru programele de sănătate.

„Putem construi clădiri, putem cumpăra aparatură performantă și putem moderniza spitale. Dar investiția trebuie continuată prin oameni și prin finanțarea serviciilor medicale”, transmite fostul ministru al Sănătății.

În opinia sa, noile echipamente și spațiile modernizate trebuie susținute de suficient personal și de resurse pentru furnizarea efectivă a serviciilor medicale. „Sănătatea se construiește. Nu se improvizează”, conchide fostul ministru al Sănătății.

Reamintim în context că premierul interimar Bolojan nu a reacționat la situația critică din spitalelel rămase fără medicamente.

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