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Un nume greu din PNL îl pune la zid pe Bolojan: „Vreți anticipate, PNL? Mergeți la oameni! Veți lua roșii în cap și veți vedea unde ați adus această țară”

Un nume greu din PNL îl pune la zid pe Bolojan:
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PNL este criticat dur, chiar din interior. Alin Tișe, membru PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj, critică dur modul în care Partidul Național Liberal este condus astăzi. Acesta susține că cei care conduc astăzi partidul nu știu ce fac, dar s-au remarcat prin repetarea mesajului că PSD și AUR sunt de vină pentru situația complicată în care se află țara. Alin Tișe a făcut comentarii ironice la adresa lui Ilie Bolojan, despre care lasă de înțeles că se crede cel mai competent și mai deștept dintre toți, în timp ce restul ar fi „proști și incompetenți”. În postarea sa, Alin Tișe a mai spus că PNL „și-a dat foc singur”.

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„Patru luni de haos. Criză politică și economică. Guvern de păpuși cerut de inteligența PNL: Tehnocrat. Rotativă. Anticipate. Minoritar. Iar tehnocrați. Altă soluție mâine. Și tot așa…

Orice, numai să nu spună că habar n-au ce fac.

Și, bineînțeles: «PSD e de vină! PSD e de vină! PSD e de vină!»

100 de zile aceeași placă. Cu AUR pe masă sau pe sub masă. Poate-poate uită lumea cine guvernează.

Bolojan nu mai e dorit. Se caută alt PNL-ist. Apare Sigfrid Mureșan. Apoi iar rotativă. Apoi tehnocrați”, a explicat, în postarea sa de pe Facebook, Alin Tișe.

Alin Tișe ironizează imaginea de „salvator” a lui Bolojan și susține că țara este condusă în mod incompetent

Președintele Consiliului Județean Cluj a transmis că Bolojan vrea să fie perceput ca cel mai competent și mai deștept din țară și din PNL. Acesta spune că nu doar partidul, ci și țara și Guvernul sunt conduse, astăzi, în mod incompetent.

„Un partid care nu mai știe ce vrea, dar știe sigur că Bolojan îl vrea pe Bolojan!

Cel mai deștept din PNL.

Cel mai competent din țară.

Iar restul? Noi, toți ceilalți. Niște proști și incompetenți.

Trebuie să ne înscriem la un concurs ca să demonstrăm că pregătirea noastră școlară, profesională și managerială este superioară celor care azi conduc incompetent țara și Guvernul. Sau, poate, să ne schimbăm numele, pentru o zi, în Bolojan toți liberalii (devenim salvatori de neam și țară!)”, a scris liberalul pe pagina sa de Facebook.

Tișe susține că PNL s-a autosabotat electoral, iar conducerea partidului a dus atât țara, cât și partidul în derivă

„Vreți anticipate, PNL? MERGEȚI LA OAMENI! Veți lua roșii în cap și veți vedea unde ați adus această țară.

Fără primari împinși în față. Fără șefi de CJ care să vă salveze. Fără „trădători” de sacrificat după alegeri.

Luați PNL-ul dezbrăcat de scuze, funcții și propagandă și vedeți cât mai rămâne din el. Veți vedea ce scor va lua PNL și ce ați făcut din el!”

Ce spune șeful Consiliului Județean Cluj despre actualul Guvern

Alin Tișe susține că Guvernul demis al lui Bolojan este plătit fără ca membrii săi să muncească, în timp ce țara se îndreaptă spre faliment și este zdruncinată de diverse crize.

„Iar între timp, țara este în criză, în pragul falimentului, iar Guvernul nu muncește, dar este plătit.

Propun ca fiecare român să aibă, începând de mâine, 100 de zile de nemuncă și să ia salariu de prim-ministru!

Iar nota de plată să fie achitată fiecărui român de către guvernanți din buzunarul lor!”, a transmis Alin Tișe în încheiere.

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