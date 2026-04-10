Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice

Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice

Luni, 13 aprilie, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 97 îl are ca invitat pe Ciprian Cherciu, o voce activă în zona mobilității electrice și a conducerii eficiente.

Cunoscut în spațiul public prin proiectul EcoDrive, Ciprian Cherciu este implicat atât în zona de jurnalism auto, cât și în inițiative de educație privind mobilitatea sustenabilă. În paralel, are experiență în motorsport, fiind menționat în competițiile de Super Slalom, unde a obținut rezultate notabile, inclusiv titluri de campion național.

Un episod despre tranziția către electric și contextul global

Discuția moderată de Marius Vișan aduce în prim-plan una dintre cele mai dezbătute teme ale momentului: trecerea de la motoarele termice la propulsia electrică. Contextul este unul sensibil, marcat de volatilitatea pieței de combustibili și de efectele geopolitice, inclusiv impactul conflictului din Iran asupra prețurilor la energie.

Invitatul analizează dacă actualul context poate reprezenta un moment favorabil pentru adoptarea mașinilor electrice, dar și ce înseamnă, în realitate, costurile de utilizare și infrastructura disponibilă pentru șoferii din România.

Programe, tehnologii și competiția globală din industrie

Un alt punct central al episodului îl reprezintă programele de sprijin pentru electrificare, precum Casa Verde și Rabla, instrumente care pot influența semnificativ decizia de achiziție a unui vehicul electric. Sunt discutate avantajele reale, dar și limitele acestor inițiative în contextul actual.

De asemenea, Ciprian Cherciu vorbește despre evoluția tehnologiei bateriilor și despre direcția în care se îndreaptă industria auto globală. Dezbaterea se extinde către competiția dintre producătorii europeni și cei din China, un subiect tot mai prezent în analiza pieței auto din ultimii ani.

Un invitat cu experiență practică și perspectivă echilibrată

Prin prisma experienței sale, atât în zona media, cât și în cea de motorsport și mobilitate electrică, invitatul oferă o perspectivă aplicată asupra schimbărilor din industrie. Discuția atinge și exemple concrete din utilizarea de zi cu zi a mașinilor electrice, dar și percepțiile publicului asupra acestui tip de propulsie.

Episodul 97 din „Podcast cu Prioritate” este susținut de Vlad Cazino, Sanador și eMAG și va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00.

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
09:00
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
08:00
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
07:30
Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de des ar trebui spălați blugii?
COMERȚ Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
10:52
Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
ECONOMIE Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
10:40
Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
10:20
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
PROTEST Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
10:08
Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
ANALIZA de 10 O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
10:00
O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
CONTROVERSĂ Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe
09:34
Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe

