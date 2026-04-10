Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice

Luni, 13 aprilie, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 97 îl are ca invitat pe Ciprian Cherciu, o voce activă în zona mobilității electrice și a conducerii eficiente.

Cunoscut în spațiul public prin proiectul EcoDrive, Ciprian Cherciu este implicat atât în zona de jurnalism auto, cât și în inițiative de educație privind mobilitatea sustenabilă. În paralel, are experiență în motorsport, fiind menționat în competițiile de Super Slalom, unde a obținut rezultate notabile, inclusiv titluri de campion național.

Un episod despre tranziția către electric și contextul global

Discuția moderată de Marius Vișan aduce în prim-plan una dintre cele mai dezbătute teme ale momentului: trecerea de la motoarele termice la propulsia electrică. Contextul este unul sensibil, marcat de volatilitatea pieței de combustibili și de efectele geopolitice, inclusiv impactul conflictului din Iran asupra prețurilor la energie.

Invitatul analizează dacă actualul context poate reprezenta un moment favorabil pentru adoptarea mașinilor electrice, dar și ce înseamnă, în realitate, costurile de utilizare și infrastructura disponibilă pentru șoferii din România.

Programe, tehnologii și competiția globală din industrie

Un alt punct central al episodului îl reprezintă programele de sprijin pentru electrificare, precum Casa Verde și Rabla, instrumente care pot influența semnificativ decizia de achiziție a unui vehicul electric. Sunt discutate avantajele reale, dar și limitele acestor inițiative în contextul actual.

De asemenea, Ciprian Cherciu vorbește despre evoluția tehnologiei bateriilor și despre direcția în care se îndreaptă industria auto globală. Dezbaterea se extinde către competiția dintre producătorii europeni și cei din China, un subiect tot mai prezent în analiza pieței auto din ultimii ani.

Un invitat cu experiență practică și perspectivă echilibrată

Prin prisma experienței sale, atât în zona media, cât și în cea de motorsport și mobilitate electrică, invitatul oferă o perspectivă aplicată asupra schimbărilor din industrie. Discuția atinge și exemple concrete din utilizarea de zi cu zi a mașinilor electrice, dar și percepțiile publicului asupra acestui tip de propulsie.

Episodul 97 din „Podcast cu Prioritate” este susținut de Vlad Cazino, Sanador și eMAG și va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00.