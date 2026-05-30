Dan Dungaciu: „Narațiunea despre un subiect este complet interzisă dacă nu corespunde informațiilor oficiale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre fenomenul dezinformării și despre ceea ce el consideră a fi o schimbare periculoasă în modul în care sunt controlate opiniile publice. Invitatul a spus că diferența majoră față de trecut este că acum nu mai sunt vizate doar informațiile false, ci și anumite interpretări sau puncte de vedere.

Dan Dungaciu: „Dezinformare e de când lumea”

Sociologul a spus că primul laborator dedicat analizei dezinformării din România a fost realizat în cadrul Institutului de Relații Internaționale.

„Primul laborator pentru analiza dezinformării făcut în România este LARICS, pe care l-am făcut noi la Institutul de Relații Internaționale.”, spune el.

Dungaciu a explicat că dezinformarea nu este un fenomen nou și că astfel de practici există de foarte mult timp.

„Dezinformare e de când lumea. E teoretizată, e în manuale, serviciile secrete au manuale, se pregătesc. Surse autorizate de la Banca Națională ne-au spus că euro va ajunge la 40 de lei. Asta e o dezinformare.”, spune profesorul.

„Nu gândești ca mine? Te-am arestat”

Profesorul consideră că problema actuală nu mai este combaterea informațiilor false, ci controlul anumitor opinii și teme publice.

„Ei nu se referă la faptul de dezinformare, la minciună din presă. Ei, pentru prima dată în România, și asta e noutatea, ei îți cataloghează ca dezinformări narațiunile.”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu spune că simpla discutare a unor subiecte poate deveni problematică.

„Faptul că vorbești despre un anumit lucru este deja dezinformare. Eu spun: alegerile prezidențiale turul 2 au fost falsificate. Bum! Interzis.”, spune el.

Invitatul susține că anumite teme pot fi discutate doar într-o direcție acceptată oficial.