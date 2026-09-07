Ionuț Ciciu, unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de intervenție ale Poliției Române, a rememorat la „Martorii” războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Confruntarea din 2003 a scos în stradă sute de persoane, multe dintre ele înarmate cu bâte, topoare și săbii. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Sute de persoane s-au adunat atunci în stradă, multe dintre ele având bâte, topoare sau săbii. Dotările erau, la vremea respectivă, mult mai reduse decât cele de care beneficiază astăzi structurile de intervenție.

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Ionuț Ciciu: „S-au adunat un grup de 200, 300, 400 de persoane”

Andrei Dumitrescu a readus în discuție conflictul izbucnit la Craiova în 2003. La acel moment existau tensiuni puternice între romii din Fața Luncii și membrii grupării cunoscute drept „Frăția”.

Un material publicat de Gândul despre conflictele din lumea interlopă craioveană amintește confruntarea din 2003 și rolul avut de liderii celor două tabere.

Ionuț Ciciu spune că revolta ar fi pornit pe fondul nemulțumirilor acumulate în rândul comunității rome. Printre acestea se număra și presupusa interdicție de a intra în anumite localuri din oraș.

„Da, a fost o stare care a generat o stare de revoltă în rândul persoanelor de etnie romă. S-a distrus un club din Craiova. La vremea respectivă, departamentul nostru era constituit din trei grupe. 24 de oameni, dar niciodată n-aveai 24 de oameni la serviciu sau la alarmă, pentru că erau concediile de odihnă, erau concedii medicale.”

Polițistul își amintește că numărul persoanelor strânse în stradă era foarte mare. Forțele de intervenție disponibile erau însă limitate.

„În orice caz, s-a întâmplat acest eveniment. La vremea respectivă, din discuțiile care au fost, spuneau că li s-a interzis să intre în oraș, în anumite cluburi, restaurante și așa mai departe. Și a existat o stare de revoltă. S-au adunat un grup de 200, 300, 400 de persoane pe un bulevard destul de cunoscut în Craiova. Am fost alarmați. Ne-am adunat acolo vreo 14-15 oameni.”

Războiul din Craiova. „Noi efectiv aveam două lise vânătorești”

Ionuț Ciciu a comparat dotările de atunci cu echipamentele pe care le au în prezent structurile de intervenție. Potrivit acestuia, luptătorii trimiși în stradă aveau la dispoziție puține mijloace pentru a controla o mulțime de asemenea dimensiuni.

„Nu erau dotările care sunt acum. Că acum sunt dotați. Au flashbang-uri, au grenade lacrimogene, au multe, multe mijloace de a putea contracara o adunare de asemenea dimensiuni. Pentru că atunci când vorbești de un grup de 200, 300, 400 de persoane cu bâte, topoare, săbii sau alte elemente de recuzită… Noi efectiv aveam două lise vânătorești. Scut, cască și armamentul din dotare. Două puști cu două țevi. Aveau muniție cu gloanțe de cauciuc.”

Potrivit lui Ionuț Ciciu, la fața locului a ajuns și adjunctul șefului inspectoratului. Situația s-ar fi schimbat brusc după discuțiile purtate cu oamenii adunați în stradă.

„A venit la fața locului adjunctul șefului de inspectorat. A purtat niște discuții acolo. Dintr-o dată încep să fugă către oraș cei care s-au adunat acolo, cetățenii revoltați, să meargă să distrugă cluburi, să distrugă nu știu ce ziceau ei așa acolo. Adjunctul șefului de inspectorat a dispărut. A dispărut așa, dintr-o dată. Acum ce facem noi? Am rămas acolo doar cu comandantul de formațiune.”

Conflictul a izbucnit în septembrie 2003, pe fondul unor tensiuni mai vechi între romii din Fața Luncii și membri ai lumii interlope craiovene, grupați în jurul „Frăției”. Presa vremii relata că revolta a fost precedată de conflicte între membrii celor două tabere. Romii acuzau, printre altele, că le era refuzat accesul în anumite cluburi și localuri din centrul Craiovei.