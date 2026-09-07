Prima pagină » Emisiuni » Războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Mărturia unuia dintre „mascații” trimiși în stradă

Războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Mărturia unuia dintre „mascații” trimiși în stradă

Alexandra Anton Marinescu
Războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Mărturia unuia dintre „mascații” trimiși în stradă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ionuț Ciciu, unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de intervenție ale Poliției Române, a rememorat la „Martorii” războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Confruntarea din 2003 a scos în stradă sute de persoane, multe dintre ele înarmate cu bâte, topoare și săbii. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Sute de persoane s-au adunat atunci în stradă, multe dintre ele având bâte, topoare sau săbii. Dotările erau, la vremea respectivă, mult mai reduse decât cele de care beneficiază astăzi structurile de intervenție.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ionuț Ciciu: „S-au adunat un grup de 200, 300, 400 de persoane”

Andrei Dumitrescu a readus în discuție conflictul izbucnit la Craiova în 2003. La acel moment existau tensiuni puternice între romii din Fața Luncii și membrii grupării cunoscute drept „Frăția”.

Un material publicat de Gândul despre conflictele din lumea interlopă craioveană amintește confruntarea din 2003 și rolul avut de liderii celor două tabere.

Ionuț Ciciu spune că revolta ar fi pornit pe fondul nemulțumirilor acumulate în rândul comunității rome. Printre acestea se număra și presupusa interdicție de a intra în anumite localuri din oraș.

„Da, a fost o stare care a generat o stare de revoltă în rândul persoanelor de etnie romă. S-a distrus un club din Craiova. La vremea respectivă, departamentul nostru era constituit din trei grupe. 24 de oameni, dar niciodată n-aveai 24 de oameni la serviciu sau la alarmă, pentru că erau concediile de odihnă, erau concedii medicale.”

Polițistul își amintește că numărul persoanelor strânse în stradă era foarte mare. Forțele de intervenție disponibile erau însă limitate.

„În orice caz, s-a întâmplat acest eveniment. La vremea respectivă, din discuțiile care au fost, spuneau că li s-a interzis să intre în oraș, în anumite cluburi, restaurante și așa mai departe. Și a existat o stare de revoltă. S-au adunat un grup de 200, 300, 400 de persoane pe un bulevard destul de cunoscut în Craiova. Am fost alarmați. Ne-am adunat acolo vreo 14-15 oameni.”

Războiul din Craiova. „Noi efectiv aveam două lise vânătorești”

Ionuț Ciciu a comparat dotările de atunci cu echipamentele pe care le au în prezent structurile de intervenție. Potrivit acestuia, luptătorii trimiși în stradă aveau la dispoziție puține mijloace pentru a controla o mulțime de asemenea dimensiuni.

„Nu erau dotările care sunt acum. Că acum sunt dotați. Au flashbang-uri, au grenade lacrimogene, au multe, multe mijloace de a putea contracara o adunare de asemenea dimensiuni. Pentru că atunci când vorbești de un grup de 200, 300, 400 de persoane cu bâte, topoare, săbii sau alte elemente de recuzită… Noi efectiv aveam două lise vânătorești. Scut, cască și armamentul din dotare. Două puști cu două țevi. Aveau muniție cu gloanțe de cauciuc.”

Potrivit lui Ionuț Ciciu, la fața locului a ajuns și adjunctul șefului inspectoratului. Situația s-ar fi schimbat brusc după discuțiile purtate cu oamenii adunați în stradă.

„A venit la fața locului adjunctul șefului de inspectorat. A purtat niște discuții acolo. Dintr-o dată încep să fugă către oraș cei care s-au adunat acolo, cetățenii revoltați, să meargă să distrugă cluburi, să distrugă nu știu ce ziceau ei așa acolo. Adjunctul șefului de inspectorat a dispărut. A dispărut așa, dintr-o dată. Acum ce facem noi? Am rămas acolo doar cu comandantul de formațiune.”

Conflictul a izbucnit în septembrie 2003, pe fondul unor tensiuni mai vechi între romii din Fața Luncii și membri ai lumii interlope craiovene, grupați în jurul „Frăției”. Presa vremii relata că revolta a fost precedată de conflicte între membrii celor două tabere. Romii acuzau, printre altele, că le era refuzat accesul în anumite cluburi și localuri din centrul Craiovei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI De la taximetrist în Craiova la spaima cartelurilor din Mexic: Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au cunoscut pe „Rechinul”
12:22
De la taximetrist în Craiova la spaima cartelurilor din Mexic: Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au cunoscut pe „Rechinul”
EMISIUNI Duminică 6 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-REALITATEA NESPUSĂ DIN POLIȚIA ROMÂNĂ
19:00, 05 Sep 2026
Duminică 6 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-REALITATEA NESPUSĂ DIN POLIȚIA ROMÂNĂ
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
09:00, 05 Sep 2026
Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
EXCLUSIV Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei
09:00, 05 Sep 2026
Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei
EXCLUSIV Cristian Terheș, dezvăluiri despre poziția României în UE. Un reprezentat MAE ar fi cerut în trecut o hotărâre Europeană care să anuleze decizii CCR
18:34, 04 Sep 2026
Cristian Terheș, dezvăluiri despre poziția României în UE. Un reprezentat MAE ar fi cerut în trecut o hotărâre Europeană care să anuleze decizii CCR
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 04 septembrie, de la ora 20.30
12:00, 04 Sep 2026
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 04 septembrie, de la ora 20.30
Mediafax
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Digi24
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Harta autostrăzilor din România, după două decenii de șantiere: „Lumea se obișnuiește repede cu binele”
Mediafax
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Click
ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Tatăl lui Șerban Huidu, părăsit de soție pentru un fost pușcăriaș: 'Am fost un prost!'
Ce se întâmplă doctore
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Oamenii de știință încearcă să afle ce este paralizia cerebrală, de fapt
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
COMUNICAT PIB Group își continuă creșterea în Europa de Est, finalizând o achiziție majoră pe segmentul de brokeraj specializat din România
12:33
PIB Group își continuă creșterea în Europa de Est, finalizând o achiziție majoră pe segmentul de brokeraj specializat din România
ULTIMA ORĂ Statul Major General de la Kiev susține că Rusia a pierdut aproape 1,5 milioane de militari în Ucraina de la începutul războiului
12:31
Statul Major General de la Kiev susține că Rusia a pierdut aproape 1,5 milioane de militari în Ucraina de la începutul războiului
FLASH NEWS Reacții împărțite în Italia după victoria AfD. Vicepremierul salută rezultatul, în timp ce ministrul de Externe spune că este „o veste groaznică”
12:29
Reacții împărțite în Italia după victoria AfD. Vicepremierul salută rezultatul, în timp ce ministrul de Externe spune că este „o veste groaznică”
REACȚIE Ursula von der Leyen, mesaj tranșant pentru Trump. UE va crește investițiile în Groenlanda
12:29
Ursula von der Leyen, mesaj tranșant pentru Trump. UE va crește investițiile în Groenlanda
ANUNȚ Nuclearelectrica face angajări la Centrala de la Cernavodă. Care sunt cerințele pentru candidați și când expiră anunțul
12:22
Nuclearelectrica face angajări la Centrala de la Cernavodă. Care sunt cerințele pentru candidați și când expiră anunțul
INEDIT George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos
12:14
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos

Cele mai noi

Trimite acest link pe