Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a scris, luni, pe pagina sa de Facebook, că cei de la USR mint atunci când spun că s-a pierdut un miliard de euro din PNRR pentru spitale. Rogobete le transmite useriștilor „să se urce pe trotinete” și să viziteze șantierele pentru spitale.

„În timp ce unii fac gălăgie, alții construiesc România. Văd că, în ultimele zile, vuvuzelele politice de la USR și-au construit din nou discursul în jurul Sănătății și încearcă să vorbească despre spitale, investiții și fonduri europene cu aceeași siguranță cu care, atunci când au avut responsabilitatea guvernării, au lăsat în urma lor doar gălăgie. Minciuna USR trebuie, la un moment dat, oprită cu cifre și cu realitatea din teren”, a transmis, luni, Alexandru Rogobete.

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Fostul ministru al Sănătății explică apoi că nu s-a piedut un miliard de euro din PNRR pentru spitale.

„Ministerul Sănătății NU a pierdut un miliard de euro pentru spitale”

„Ministerul Sănătății NU a pierdut un miliard de euro pentru spitale pentru că nu ar fi îndeplinit jaloane. În anul 2023 a fost recalculată alocarea de granturi a întregului PNRR al României, nu doar componenta Sănătate. Asta înseamnă minus 2,11 miliarde de euro, aproape 15% din întreaga alocare inițială de granturi a României. Alocarea inițială era provizorie și fusese stabilită pe baza estimărilor economice disponibile la momentul construirii PNRR, iar ulterior formula europeană a fost actualizată în funcție de evoluția economică efectivă”, explică Rogobete.

Deputatul PSD mai spune că „nu a fost o sancțiune aplicată Ministerului Sănătății și nu a fost consecința neîndeplinirii vreunui jalon de către Ministerul Sănătății”.

Zeci de investiții pentru spitalele din România

Fostul ministru al Sănătății a trecut în revistă șantiere cu fonduri PNRR, respective 8 investiții spitalicești:

Bistrița-Năsăud – corp nou pentru Spitalul Județean;

Craiova – Spitalul Militar, Pavilion Politraumă;

Sibiu – Spitalul Militar, Pavilion Politraumă;

Balotești – Spitalul „Agrippa Ionescu”, corp nou;

Târgu Mureș – Centrul Chirurgical Cardiovascular;

București – Institutul „Marius Nasta”, corp nou

Cluj-Napoca – Centrul de Neurochirurgie și Patologie Vasculo-Cerebrală

Constanța – corp nou pentru Spitalul Județean

Potrivit lui Rogobete, acestea sunt proiecte începute prin PNRR și transferate pe fonduri europene pentru a continua construcția;

Alba Iulia – corp nou pentru Spitalul Județean

Pitești – Spitalul Militar, Centru de Politraumă

Pitești – Centru de Radioterapie

Oradea – corp nou pentru Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie

București – noul Spital „Dimitrie Gerota”

Giurgiu – corp nou de clǎdire pentru Oncologie și Neurologie

Timișoara – Institutul Regional de Oncologie

Vaslui – corp nou pentru Spitalul Județean

Bacău – corp nou

Alexandru Rogobete a prezentat și 3 centre pentru mari arși:

Timișoara – Centrul pentru Mari Arși

Târgu Mureș – Centrul pentru Mari Arși

București, „Grigore Alexandrescu” – Centrul pentru Mari Arși Copii

Alexandru Rogobete, către useriști: „Luați-vă trotinetele și faceți turul celor 22 de șantiere de spitale noi”

„Am preluat proiecte blocate, am căutat finanțări atunci când au apărut probleme, am negociat la Bruxelles, am mutat 9 investiții pe Programul Sănătate ca să nu se oprească șantierele și am continuat să construim. Nu pretind că totul este perfect și nici că toate problemele sistemului de sănătate au fost rezolvate. Dar pot să merg în fața oamenilor, să arăt aceste investiții și să spun simplu: aici am construit împreunǎ cu echipa Ministerului Sǎnǎtǎții! Pentru mine, asta înseamnă responsabilitatea unui om care primește pentru o perioadă încrederea de a conduce o instituție a statului: să lase ceva concret în urma lui. De aceea, când îi aud pe cei care n-au lăsat nimic comparabil în urmă vorbind despre „miliardul pierdut” și încercând să transforme spitalele în muniție electorală, îi întreb: Nu vă este rușine să mințiți în halul ăsta?”, scrie Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Acesta îi acuză pe cei din USR că au mers la Bruxelles unde ar fi cerut blocarea banilor din PNRR.

„Tocmai voi vorbiți despre PNRR? Voi, cei care ați mers la Bruxelles și ați cerut blocarea banilor României pentru a salva politic un om? Pentru mine, să pui lupta de partid mai presus de miliardele destinate dezvoltării țării este o formă de trădare a interesului României.Tocmai voi dați lecții despre bani publici? Voi, cei care ați condus Ministerul Sănătății în perioada achizițiilor uriașe de vaccinuri COVID, când au fost contractate suplimentar zeci de milioane de doze și ați lǎsat românilor o datorie de peste un miliard de euro? Luați-vă trotinetele și faceți turul celor 22 de șantiere de spitale noi. La fiecare oprire, faceți un selfie în fața spitalului și scrieți: „Pe ăsta nu l-am făcut noi cei de la USR. Pentru că noi n-am făcut nimic pentru țara asta și n-am lăsat nimic în urma noastră. Unde suntem noi, este doar scandal și gălăgie politică!” .Construcțiile rămân. Spitalele rămân. Ceea ce faci pentru oameni rămâne! Și asta este politica în care eu cred”, a conchis Alexandru Rogobete.