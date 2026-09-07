Luni, 7 septembrie 2026, Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. În acest sens, persoanele fizice au posibilitatea de a investi în astfel de titluri, fiindu-le oferite condiții avantajoase.
Românii pot investi în titlurile de stat Tezaur în perioada 7 septembrie – 2 octombrie 2026. Titlurile au maturități de 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,20%, 6,75% și 7,15%. De reținut faptul că veniturile din titlurile de stat sunt neimpozabile. Acestea au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.
Titlurile de stat Tezaur pot fi cumpărate în mai multe moduri, în funcție de perioadă. Înregistrările pentru titlurile de stat sunt disponibile prin Ghișeul.ro, online prin SPV (Spaţiul Privat Virtual), la unitățile Trezoreriei Statului și prin subunitățile Poștei Române, cu termene diferite pentru mediul urban și rural. În acest sens, Ministerul Finanțelor anunță datele în felul următor:
De asemenea, Ministerul Finanțelor arată și care ar fi avantajele investiției în Programul Tezaur. Veniturile din titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, iar dobânda se plătește anual, conform prospectului. Titlurile pot fi transferate și răscumpărate anticipat. Investitorii pot face mai multe subscrieri și le pot anula în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. În programul Tezaur se pot înscrie persoanele fizice care au cel puțin 18 ani. Banii atrași de Ministerul Finanțelor sunt folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
De altfel, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru investitori, care explică transferul banilor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal. Transferul banilor se face prin completarea unui Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii indicați de Ministerul Finanțelor. Aceștia sunt: