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Profeția lui Doru Bușcu: Dacă AUR intră la guvernare, Călin Georgescu va juca independent

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Intrarea AUR la guvernare, scenariu despre care se vorbește tot mai mult pe prima scenă politică, ar putea reconfigura rolul lui Călin Georgescu, afirmă jurnalistul Doru Bușcu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! apreciază că suveranistul scos din joc prin anularea alegerilor nu va fi de acord să facă parte din echipa AUR și va prefera să fie independent în continuare. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, parteneriatul dintre AUR și suveranistul Călin Georgescu nu va continua în cazul în care formațiunea politică va intra la guvernare, într-o formă sau alta. Liderul suveranist își va redefini statutul.

Georgescu ar putea ocupa toată opoziția

Practic, fostul prezidențiabil va ocupa toată zona de opoziție, ocupată în prezent de partidul naționalist, afirmă Doru Bușcu.

AUR, dacă intră la guvernare, cred că intră într-o zodie nefericită. E și Călin Georgescu, care n-ar vrea să-și cedeze puterea simbolică pe care o are. El va juca independent. Dacă AUR intră la guvernare, automat îl împinge pe el să ocupe toată opoziția.

De asta, cred că e dificilă decizia partidului AUR. El este împins la guvernare de oamenii care sunt legați de niște interese directe, acute, măsurabile.

AUR ar pierde dacă s-ar alia cu PSD acum

Cunoscutul jurnalist și publicist a mai observat că pentru AUR ar fi o decizie neinspirată să intre acum la guvernare alături de PSD. Astfel și-ar reduce dramatic procentele din sondajele de opinie.

Invitatul a mai remarcat că și liderii partidului sunt conștienți de acest lucru, motiv pentru care preferă să stea în zona de așteptare.

Dacă ar fi să îl întreb pe Peiu sau pe Dungaciu sau pe Simion, ar sta foarte bine și ar sta în expectativă, așteptând momentul care să-l consacre ca un partid cu 37-40% în 2028 sau la anticipate. Intră acum, se lipește de PSD, se duce la 20-15%. Nu mai e strălucirea din opoziție”.

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