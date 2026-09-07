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„Trump e acum brunet?” Apariția șefului de la Casa Albă care a aprins internetul: și-a schimbat președintele SUA look-ul?

„Trump e acum brunet?” Apariția șefului de la Casa Albă care a aprins internetul: și-a schimbat președintele SUA look-ul?
Donald Trump - Foto: X/@SprinterPress
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Donald Trump a surprins la coborârea din Air Force One cu părul vizibil mai închis decât nuanța blondă cu care și-a obișnuit publicul. Imaginile au declanșat imediat glume și speculații pe rețelele sociale: și-a schimbat președintele look-ul?

Trump a reușit să atragă atenția internetului fără un discurs, un anunț politic sau o declarație controversată. De această dată, părul președintelui Statelor Unite a devenit subiectul discuțiilor pe internet.

La coborârea din Air Force One, în New Jersey, Trump a apărut cu o nuanță a părului aparent mult mai închisă decât blondul devenit una dintre mărcile sale vizuale, iar schimbarea nu a trecut neobservată pe rețelele sociale, potrivit FoxNews.

Imaginile cu președintele american au început rapid să circule online, iar utilizatorii s-au întrebat dacă Trump a decis să își schimbe look-ul. Părul său părea vizibil mai închis la culoare, apropiindu-se în anumite imagini de o nuanță brunetă.

Trump - Foto: X/@SprinterPress

Trump – Foto: X/@SprinterPress

Liderul de la Casa Albă nu a anunțat public vreo schimbare de look până în prezent. Foarte probabil ca lumina și condițiile în care au fost realizate fotografiile sau alți factori vizuali să poată influența modul în care apare culoarea părului într-o fotografie sau în imaginile video.

Cu toate astea, internetul nu a așteptat o explicație.

„Trump brunet” provoacă un val de glume pe internet

Noua apariție a președintelui american a devenit rapid sursă de comentarii și glume pe rețelele sociale.

„Faptul că Trump a devenit brunet nu era cu siguranță pe cartonașul meu de bingo pentru 2026”, a glumit un utilizator al rețelelor sociale.

„Arată bine cu părul mai închis la culoare. Îmi place”, a comentat un alt internaut.

„Cui îi pasă? Toată lumea are nevoie de o schimbare, el o merită și își permite asta”, a scris alt utilizator.

Look-ul președintelui american a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai ușor recognoscibile trăsături ale imaginii sale publice, iar părul blond și coafura sa caracteristică au devenit aproape inseparabile de personajul politic Donald Trump.

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