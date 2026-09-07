Liderul AUR, George Simion, împreună cu vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, au efectuat o vizită la Muntele Athos, unde au pescuit pe mare, alături de călugării de pe Muntele Sfânt. Dan Dungaciu a publicat mai multe fotografii, în care apare, împreună cu George Simion și Petrișor Peiu, alături de călugării de acolo. Cei trei lideri ai partidului AUR au fost însoțiți de o delegație a partidului. Vizita a fost un prilej de reflectare și de pregătire pentru „ceea ce va urma”, a scris Dan Dungaciu pe Facebook.

„Au fost câteva zile extraordinare la Schitul #Prodromu, din Sfântul Munte #Athos, care ne-au făcut mai liniștiți și mai întăriți pentru ce va urma. Mulțumiri celor care ne-au găzduit și întărit, mai cu seamă Părintelui Arhimandrit #Atanasie”, a transmis Dan Dungaciu.

Liderii AUR, alături de călugării de la Athos, la pescuit de ton

George Simion și Dan Dungaciu s-au fotografiat într-o barcă, alături de unul dintre călugării de la schit, Părintele Domentie.

„…Și nu vom uita niciodată faptul că neobositul Părinte #Domentie ne-a luat, înainte de Vecernie, la pescuit de ton. A fost o experiență pe care, firește, nu o poți uita niciodată. Mai ales că, imediat după ce i-am scos din mare – noi, mai mult cu telefoanele decât cu undița –, i-a gătit cum știa el mai bine.

Nu am mâncat niciodată ceva mai gustos!”, a scris Dan Dungaciu în postarea sa.