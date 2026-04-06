Cristian Gheorghe, explicații despre fenomenul mercenarilor și cazul Potra în România: „Au fost în atenția noastră”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, Cristian Gheorghe a vorbit despre prezența foștilor mercenari în România și legătura lor cu anumite medii infracționale. Invitatul a vorbit și despre cazul lui Potra, dar și despre modul în care aceste persoane ajung în atenția autorităților.
Polițistul a explicat că astfel de persoane pot avea un trecut complex și că activitatea lor este urmărită de autorități.
Moderatorul Andrei Dumitrescu a adus în discuție problema foștilor mercenari sau combatanți. Aceștia, reveniți în țară, pot ajunge în zona infracțională fie din lipsa unor oportunități, fie din cauza mediului în care activează. Cristian Gheorghe a precizat că majoritatea acestor persoane au un anumit tip de pregătire și experiență, iar autoritățile sunt conștiente de existența lor. El a explicat că nu toate sunt vizate de dosare penale, însă activitatea lor este analizată în funcție de context.
„Marea majoritate a acestui gen de persoane au fără doar și poate un background și da, sunt nu neapărat supravegheate într-un dosar penal, dar activitatea lor, evident… Vedeți dumneavoastră, ei trăiesc într-o lume oarecum destul de rigidă și oarecum cu niște reguli foarte clare. De exemplu, că l-ați dat pe cel de la Bacău… din punctul lui de vedere, acela greșise că încercase să-l înșele sau l-a înșelat. Dar, evident, nu sunt scuzabile chestiile astea. Ce a făcut Potra? Ok, suntem de acord, a fost un șef de mercenari. Vedeți dumneavoastră, spectrul ăsta de mercenariat în România n-a prea existat. Adică nu poți să spui că Potra împreună cu mercenarii lui au făcut crime organizate sau hold-up-uri. Ideea este că el a fost în atenția noastră de foarte multe ori. Chiar a avut și dosare penale Potra.”, susține invitatul.