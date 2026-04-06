Chestorul Cristian Gheorghe, polițistul care a refuzat 2 milioane de euro, explică cum sunt destructurate grupările infracționale

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Cristian Gheorghe a explicat cum funcționează structurile care combat grupările infracționale din România. Cunoscut pentru refuzul unei mite de două milioane de euro oferite de mafia din Marsilia, acesta a detaliat mecanismele prin care sunt documentate și destructurate rețelele infracționale. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Cristian Gheorghe a vorbit despre rolul Serviciului de Combatere a Grupărilor Infracționale și despre modul în care aceste structuri acționează la nivel național și internațional.

Întrebat de moderator ce presupune activitatea acestui serviciu, invitatul a explicat că structura face parte din Direcția de Investigații Criminale. Aceasta are un rol important în identificarea și destructurarea rețelelor infracționale.

Cristian Gheorghe: „Lucrăm la nivel național”

Chestorul spune că aceste structuri au competențe extinse și pot acționa inclusiv în cazuri cu dimensiune transfrontalieră. El a explicat că investigarea grupărilor se face pe baza conceptului de „antrepriză criminală”.