Chestorul Cristian Gheorghe, polițistul care a refuzat 2 milioane de euro, explică cum sunt destructurate grupările infracționale

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Cristian Gheorghe a explicat cum funcționează structurile care combat grupările infracționale din România. Cunoscut pentru refuzul unei mite de două milioane de euro oferite de mafia din Marsilia, acesta a detaliat mecanismele prin care sunt documentate și destructurate rețelele infracționale. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Cristian Gheorghe a vorbit despre rolul Serviciului de Combatere a Grupărilor Infracționale și despre modul în care aceste structuri acționează la nivel național și internațional.
Întrebat de moderator ce presupune activitatea acestui serviciu, invitatul a explicat că structura face parte din Direcția de Investigații Criminale. Aceasta are un rol important în identificarea și destructurarea rețelelor infracționale.
Chestorul spune că aceste structuri au competențe extinse și pot acționa inclusiv în cazuri cu dimensiune transfrontalieră. El a explicat că investigarea grupărilor se face pe baza conceptului de „antrepriză criminală”.
„În cadrul Direcției de Investigații Criminale există un serviciu de combatere a grupărilor infracționale și infracțiuni contra patrimoniului. Totodată, în cadrul acestui serviciu există, constituit de 5 ani, un task force care se ocupă cu identificarea documentară și destructurarea marilor grupări infracționale la nivel național. Pot avea și caracter transfrontalier conform normelor legale în vigoare și a tratatelor, atât cu partenerii din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii. Ei își desfășoară activitatea conform principiului de antrepriză criminală. (…) Lucrăm, așa cum vă spuneam, la nivel național și documentăm aceste grupări infracționale sub toate aspectele.”, susține invitatul.