Cum a decurs cel mai recent transplant de cord de la Floreasca? Horațiu Moldovan: „A fost o intervenție normală. Pacientul va fi externat în curând”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Cardiovasculară, a vorbit despre cel mai recent transplant de cord realizat de acesta asupra unui pacient de 40 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Horațiu Moldovan a vorbit despre cel mai recent transplant de cord realizat de acesta la Spitalul Floreasca. Acesta a început prin a spune că a fost o intervenție care a decurs normal, o operație care a avut o evoluție simplă. Cordul a fost preluat de la Spitalul Universitar de Urgență București, de la un donator aflat în moarte cerebrală. Medicul susține că este mai ușoară preluarea organelor de la spitale din Capitală, nefiind implicate distanțe mari. Acesta susține că este un avantaj când un organ poate fi preluat cu auto-sanitare, în regim rutier. Despre pacient, chirurgul afirmă că este vorba de un bărbat de 40 de ani, care are familie și copii, un om activ, de profesie muncitor. Starea acestuia este în grafic, se află sub tratament imunosupresor și va fi în curând externat, adaugă Moldovan.

„Deci, această intervenție a decurs normal. A fost o operație care a decurs cu ușurință, să spunem. A avut o evoluție simplă, necomplicativă. Am preluat cordul unui donator de la Spitalul Universitar de Urgență București, un donator în moarte cerebrală, în vârstă de 39 de ani. Preluarea inimilor de la donatorii din București este un avantaj pentru noi, pentru că distanța pe care trebuie să o parcurgem este mică și poate fi parcursă doar cu auto-sanitare, cu transport medicalizat rutier. Nu implică transport aerian. Un beneficiu mare, foarte important. Este un pacient care sigur că are familie, are copiii, este de profesie muncitor, un om activ. Pacientul este în etapa în care i se ajustează tratamentul imunosupresor și ulterior, în curând, cred că va putea fi externat. Tratamentul imunosupresor este ca să nu se respingă organul.”, a explicat medicul.

