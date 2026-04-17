Cum a decurs cel mai recent transplant de cord de la Floreasca? Horațiu Moldovan: „A fost o intervenție normală. Pacientul va fi externat în curând”

prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Cardiovasculară, a vorbit despre cel mai recent transplant de cord realizat de acesta asupra unui pacient de 40 de ani.

Horațiu Moldovan: „Este un pacient care sigur că are familie, are copiii, este de profesie muncitor, un om activ. Pacientul este în etapa în care i se ajustează tratamentul imunosupresor. Ulterior, în curând, cred că va putea fi externat. Tratamentul imunosupresor este ca să nu se respingă organul.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Horațiu Moldovan a vorbit despre cel mai recent transplant de cord realizat de acesta la Spitalul Floreasca. Acesta a început prin a spune că a fost o intervenție care a decurs normal, o operație care a avut o evoluție simplă. Cordul a fost preluat de la Spitalul Universitar de Urgență București, de la un donator aflat în moarte cerebrală. Medicul susține că este mai ușoară preluarea organelor de la spitale din Capitală, nefiind implicate distanțe mari. Acesta susține că este un avantaj când un organ poate fi preluat cu auto-sanitare, în regim rutier. Despre pacient, chirurgul afirmă că este vorba de un bărbat de 40 de ani, care are familie și copii, un om activ, de profesie muncitor. Starea acestuia este în grafic, se află sub tratament imunosupresor și va fi în curând externat, adaugă Moldovan.