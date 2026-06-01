Prima pagină » Emisiuni » Comisar-șef Alexandru Bălan: De la „vrăjitoare” la anchete internaționale”

Comisar-șef Alexandru Bălan: De la „vrăjitoare” la anchete internaționale”

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitatul Alexandru Bălan, comisar-șef de poliție, vorbește despre mai multe cazuri din anchetele poliției. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Bălan povestește un caz din anul trecut. A fost o anchetă de înșelăciune. În dosar a fost implicată o femeie despre care se spune că era vrăjitoare.

„Anul trecut am avut niște percheziții domiciliare într-o cauză penală de înșelăciune, unde a fost implicată chiar vrăjitoarea pe care ați menționat-o. Am făcut o percheziție și am găsit acolo o cantitate consistentă de aur, undeva la un kilogram și ceva, precum și sume importante de bani, atât în lei, cât și în valută. La momentul respectiv, noi am dispus reținerea și am propus-o pentru arestare preventivă. Dar ulterior, instanța a considerat că măsura este una prea aspră și a fost pusă în libertate” , povestește comisarul șef.

Cum acționau persoanele implicate

Potrivit explicațiilor, unele persoane apelau la „vrăjitoare” pentru probleme personale. De multe ori era vorba de situații sentimentale sau emoționale. După ce victimele rămâneau fără bani, apăreau probleme mai grave. Unele cazuri ajungeau la: șantaj, amenințări, presiuni continue.

„De obicei, noi le încadrăm în dosare penale de înșelăciune, când anumite persoane apelează la vrăjitoare pentru diferite doleanțe, să spunem, din cauza problemelor, de cele mai multe ori sentimentale. Și persoanele acestea, vrăjitoarele, le câștigă încrederea, determină persoanele să le vireze bani și să le vireze în continuare bani. Iar la un moment dat, când persoana nu mai are bani, recurg la șantaj și la amenințări” , spune Alexandru Bălan.

Anchete complexe în Ilfov

El vorbește și despre o anchetă din Ilfov. Aceasta a pornit de la nivel local, dar a ajuns la nivel internațional. Cazul a implicat mai multe intervenții ale poliției și investigații repetate.

„Cu privire la cei doi frați Tate, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a avut mai multe episoade, mai multe momente în care a interacționat cu ei. Da, am avut mai multe sesizări. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost de mai multe ori, au descins împreună cu luptătorii SAS de mai multe ori la locuința lor. Ceea ce pot să vă spun acum este că, deși au fost anumite obiecțiuni din partea lor sau reclamații cu privire la modul de intervenție, colegii mei și-au făcut de fiecare dată treaba” , conchide comisarul șef.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de la roș-albaștri
13:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de la roș-albaștri
ACTUALITATE Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”
12:00
Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”
ACTUALITATE Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”
11:30
Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”
ACTUALITATE Comisarul-șef Alexandru Bălan dezvăluie primele momente ale anchetei din Cosmopolis: „Am vrut să văd pe unde a fugit autorul”
11:00
Comisarul-șef Alexandru Bălan dezvăluie primele momente ale anchetei din Cosmopolis: „Am vrut să văd pe unde a fugit autorul”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
09:00, 31 May 2026
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
06:00, 31 May 2026
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
CNAS schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe banii statului. Ce prevede proiectul pus în transparență
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin război hibrid înainte ca acesta să fie inventat oficial”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
FLASH NEWS Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime
13:54
Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime
INEDIT Un lac dispărut de peste un secol a revenit spectaculos, apoi a început să se evapore din nou
13:22
Un lac dispărut de peste un secol a revenit spectaculos, apoi a început să se evapore din nou
FLASH NEWS Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc
13:18
Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc
POLITICĂ Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
13:09
Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
FLASH NEWS Presa din Ucraina îl critică pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
13:03
Presa din Ucraina îl critică pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
12:44
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan

Cele mai noi

Trimite acest link pe