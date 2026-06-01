Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, comisarul-șef Alexandru Bălan a rememorat una dintre cele mai dificile anchete instrumentate de polițiștii din Ilfov în ultimii ani. Este vorba despre cazul care a ajuns în atenția publică după descoperirea cadavrului unei femei într-un cimitir de mașini de pe Șoseaua de Centură a Capitalei. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Bălan spune că, în primele ore ale anchetei, polițiștii nu știau nici măcar identitatea victimei, iar starea avansată de degradare a corpului a îngreunat considerabil investigația.

Potrivit comisarului-șef, totul a început în urma unui apel la 112. O femeie a anunțat o descoperire șocantă făcută de soțul său în timpul unor lucrări de curățare a terenului.

Alexandru Bălan: „Nu știam cu cine avem de-a face”

Alexandru Bălan a explicat că apelul a fost primit la începutul anului 2025, într-o zonă unde urma să fie extinsă infrastructura rutieră. În timpul lucrărilor de eliberare a terenului, muncitorii au observat ceva suspect printre resturile metalice și mașinile dezmembrate.

„S-a întâmplat la începutul anului trecut, în ianuarie, undeva pe 10 ianuarie, dacă nu mă înșel. Am avut un apel 112. O doamnă sună la 112 și spune că într-o societate situată pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului… Era un cimitir de mașini. Erau foarte multe fiare și mașini dezmembrate. În timp ce făceau ei curățenie în spatele cimitirului acolo, pentru că respectiva porțiune din cimitirul de mașini urma să fie demolată, aveau loc construcții pentru lăgirea șoselei. Și ei au fost expropriați și trebuia să demonteze, trebuia să facă curățenie, să îndepărteze acele fiare. Și în momentul în care au făcut curățenia respectivă, doamna spune că soțul ei, doamna fiind de naționalitate română, soțul ei fiind cetățean sirian, a observat un cadavru pe jumătate îngropat în pământ. Ea a sunat la 112, s-au deplasat colegii. Într-adevăr, a fost un cadavru.”, afirmă acesta.

La fața locului au ajuns polițiștii, criminaliștii și medicii legiști. Primele constatări au arătat că trupul era ascuns sub un sac și acoperit cu mai multe fiare.

„Era pe jumătate îngropat în pământ și era acoperit cu un sac. Deasupra sacului erau mai multe fiare. Sacul era unul din plastic, de gunoi.”, spune Alexandru Bălan.

Anchetatorii au avut dificultăți încă din primele momente în stabilirea unor detalii esențiale despre victimă.

„Nu ne-am putut da seama inițial dacă este vorba despre o femeie sau despre un bărbat. Era într-o stare avansată de putrefacție.”, afirmă comisarul-șef.

Ulterior, după examinările medico-legale, anchetatorii au aflat că victima era o femeie. Decesul avusese loc cu multe săptămâni înainte.

„Medicina legală ne-a spus că avea între o lună și jumătate și două luni și jumătate de putrefacție. A fost o speță foarte grea. Vă pot spune că ore bune nu am știut cine este victima.”, spune invitatul.

Comisarul-șef a precizat că lipsa documentelor și starea hainelor au făcut aproape imposibilă identificarea rapidă a victimei.