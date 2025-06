Doina Melinte: „Dacă ești într-adevăr un atlet de înaltă performanță, nu trebuie să te doboare emoțiile”

În universul poveștilor inspiraționale și al dialogurilor sincere, podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” a lansat, sâmbătă, un nou episod extrem de așteptat, disponibil pe canalul oficial de YouTube. Adrian Artene o are invitată pe Doina Melinte, o adevărată legendă a atletismului românesc, supranumită „Regina atletismului” din anii ’80.

„Am fost dedicată sportului, din toate punctele de vedere, iar după ce am terminat cu sportul, am vrut să demonstrez tuturor că nu a fost o întâmplare că am fost bună, în sport, în atletism.

Cu toate că nu știam administrație absolut deloc, deloc, am am învățat, am luat-o de la zero și am demonstrat, am făcut și administrație publică, la nivel local, cel mai ridicat și la nivel central.

Doina Melinte, despre emoțiile la competiții, din fața televizorului

N-am făcut niciodată…Dar sunt cu sufletul, dorința de a învinge respectivul, respectiva, apreciez rezultatele, dar nu mai am emoțiile pe care le-am avut odată. Nici vorbă.

Dacă ești într-adevăr un atlet de înaltă performanță, nu trebuie să te doboare emoțiile, trebuie să fii vertical.

Eram în cantonament la Poiana Brașov și tot așa și când ajungea ea la concurs, ea nu mai făcea nimic.

I-am zis : Măi, eu nu te înțeleg pe tine, după ce că stai în cantonament, îți lași copilul și așa, de ce nu te concentrezi, să dai rezultate la concurs, că la antrenament dai rezultate.

Adică sunt sportivi care, într-adevăr, sunt doborâți din punct de vedere psihic în competiție și dau performanțe numai la antrenament. Trebuie să lucrezi și cu psihologul, în fine, acum sunt alte metode, altă știință”, a declarat Doina Melinte, invitată la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”.

”REGINA ATLETISMULUI” din anii ’80, DOINA MELINTE, mărturii dureroase, EXCLUSIV „Altceva cu Adrian Artene”

Doina Melinte, figură emblematică a sportului românesc, câștigătoare a numeroase medalii și recorduri mondiale, este un simbol al performanței și al determinării. În cel mai recent episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, ea va împărtăși momente din culisele vieții sale, inclusiv aspecte mai puțin cunoscute despre perioada în care a fost urmărită și controlată de Securitate. În timpul discuției, Doina relatează cu sinceritate și umor cum a fost obligată, în anumite momente, să pună semne în camera de hotel, dar și cum a pus pe jar Securitatea care credea că a dispărut în drum spre aeroport, la întoarcere în România.

Povestea Doinei Melinte nu este doar despre medalii și recorduri, ci și despre luptele interne și provocările personale. Ea vorbește despre cursa care i-a schimbat viața, despre momente în care a simțit „mâna lui Dumnezeu” pe pista de alergare și despre medalia pe care o poartă în suflet, pe care o consideră cea mai valoroasă. În plus, invitata ALTCEVA vorbește despre renunțarea la atletism pentru a-și împlini rolul de mamă și despre regretul care încă o urmărește – acela de a nu-și fi avut părinții alături în cele mai importante momente ale vieții sale.

Discuția se extinde și asupra vieții după retragerea din sport, moment în care Doina Melinte a reușit să se reinventeze. Ea descrie modul în care a înconjurat globul pământesc de două ori și jumătate, dar își amintește și despre jurnalul zilnic de antrenament pe care l-a ținut timp de 13 ani. Pe lângă cariera sportivă, Doina Melinte a fost activă în zona administrativ politică, ea fiind membru al Comitetului Olimpic Român și angajat al Ministerului Tineretului și Sportului.

Nu rata această ocazie unică de a păși în lumea unei campioane, de a descoperi adevăruri nespuse și de a te inspira din experiențele unei femei care a fost acolo, pe cele mai înalte podiumuri și în cele mai dificile momente ale vieții.

