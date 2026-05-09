Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat procedura consultărilor pentru desemnarea unui nou premier, după căderea guvernului. Invitatul a spus că președintele Nicușor Dan are obligația constituțională de a chema toate partidele parlamentare la discuții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a explicat că diferența dintre consultările informale și cele oficiale nu poate justifica excluderea unui partid parlamentar. Procedura trebuie respectată integral.

Consultările trebuie făcute cu toate partidele

Analistul a spus că șeful statului este obligat să urmeze pașii constituționali înainte de desemnarea unui premier. El consideră că excluderea AUR ar reprezenta o problemă gravă.

„Deci, Nicușor Dan ce trebuie să facă după Constituție? Trebuie să cheme partidele la consultări, să dea mandatul. El a început, și asta e o încălcare flagrantă, el înainte a încălcat în spirit Constituția. Acum va încălca și în spirit, și în litera ei că nu ne va chema la consultări, pentru că va spune: sunt informale.”, susține el.

Dan Dungaciu a afirmat că întâlnirile informale nu pot înlocui dialogul oficial cu toate formațiunile parlamentare.

„După informale, unde nu ne cheamă, ne cheamă la formale să ne spună: ăsta e premierul.”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu: „Nu discutăm cu PSD-ul”

Invitatul a spus că partidul ar participa la discuții cu propriile propuneri politice și cu un program de guvernare.

„Deci, dacă ne cheamă, vă dau cuvântul meu, dacă ne cheamă, o să-i dăm numele de premier și programul nostru.”, spune Dan Dungaciu.

Acesta a precizat și că, în acest moment, nu există negocieri directe între AUR și PSD.