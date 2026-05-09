Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ionuț Cristache, jurnalist, a comentat tensiunile politice apărute după căderea guvernului și după decizia PNL de a trece în opoziție. Invitatul a pus sub semnul întrebării capacitatea președintelui Nicușor Dan de a gestiona actuala criză politică.

Ionuț Cristache a spus că situația devine complicată în momentul în care un partid ia o decizie oficială, iar președintele încearcă să obțină o altă formulă de guvernare.

Nu poți ignora votul unui partid

Jurnalistul a explicat că o hotărâre votată în structurile interne ale unui partid ar trebui respectată. În opinia sa, actuala criză politică ridică semne de întrebare despre raportul dintre președinte și partidele parlamentare.

„Că până la urmă, ce vrea Nicuşor Dan? Să determine voința unui partid să facă o alianță? Prin ce metode, dacă ei au votat statutar o rezoluție? Cine ești tu, Nicuşor, de pe crestele Făgărașilor, să răstorni decizia unui partid suveran? Domnule Cristoiu, se conturează în Parlament o majoritate de 281 și Nicu zice: eu fac ceva pe voi, că eu nu vreau? Păi ăsta-i spiritul democrației?”, afirmă acesta.

Ionuț Cristache: „Nici măcar partidul pe care l-a creat nu e în linie cu Cotroceniul”

Invitatul a comentat și declarațiile liderului USR, Dominic Fritz, spunând că acestea par contradictorii față de discursul despre stabilitate și guvernare.

„Dar se mai întâmplă o ciudățenie, domnule Cristoiu, că vorbim și de autoritatea acestui personaj care își zice președinte. Nici măcar partidul pe care l-a creat nu e în linie cu Cotroceniul.”, spune el.

Cristache a făcut referire la mesajul transmis de liderul USR după votul din Parlament.