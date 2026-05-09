Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”

Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”

Alexandra Anton Marinescu
Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ionuț Cristache, jurnalist, a comentat tensiunile politice apărute după căderea guvernului și după decizia PNL de a trece în opoziție. Invitatul a pus sub semnul întrebării capacitatea președintelui Nicușor Dan de a gestiona actuala criză politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ionuț Cristache a spus că situația devine complicată în momentul în care un partid ia o decizie oficială, iar președintele încearcă să obțină o altă formulă de guvernare.

Nu poți ignora votul unui partid

Jurnalistul a explicat că o hotărâre votată în structurile interne ale unui partid ar trebui respectată. În opinia sa, actuala criză politică ridică semne de întrebare despre raportul dintre președinte și partidele parlamentare.

„Că până la urmă, ce vrea Nicuşor Dan? Să determine voința unui partid să facă o alianță? Prin ce metode, dacă ei au votat statutar o rezoluție? Cine ești tu, Nicuşor, de pe crestele Făgărașilor, să răstorni decizia unui partid suveran? Domnule Cristoiu, se conturează în Parlament o majoritate de 281 și Nicu zice: eu fac ceva pe voi, că eu nu vreau? Păi ăsta-i spiritul democrației?”, afirmă acesta.

Ionuț Cristache: „Nici măcar partidul pe care l-a creat nu e în linie cu Cotroceniul”

Invitatul a comentat și declarațiile liderului USR, Dominic Fritz, spunând că acestea par contradictorii față de discursul despre stabilitate și guvernare.

„Dar se mai întâmplă o ciudățenie, domnule Cristoiu, că vorbim și de autoritatea acestui personaj care își zice președinte. Nici măcar partidul pe care l-a creat nu e în linie cu Cotroceniul.”, spune el.

Cristache a făcut referire la mesajul transmis de liderul USR după votul din Parlament.

„Astăzi Fritz iese și zice: facem un pol în opoziție. Stați puțin, voi nu erați la putere? Nu voiați să fiți pro-occidental, să salvați țara?”, afirmă acesta.

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe