Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat reacția conducerii PNL după căderea guvernului Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură. Invitatul a spus că, în interiorul partidului, influența lui Bolojan rămâne foarte mare, chiar și printre adversarii săi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a explicat că ședința conducerii PNL, în care liberalii au decis trecerea în opoziție, a arătat cât de puternică este imaginea lui Ilie Bolojan în partid.

Ion Cristoiu: „La PNL, inclusiv adversarii lui Bolojan sunt fascinați de Ilie Bolojan”

Scriitorul a spus că votul din partid nu trebuie interpretat ca o revoltă împotriva lui Bolojan. În opinia sa, chiar și cei care îl contestă sunt influențați de imaginea construită în jurul acestuia.

„N-a fost deloc un eșec. S-a întâlnit această reuniune a Consiliului. N-a fost un eșec destituirea lui Bolojan. V-am explicat încă o dată. La PNL, inclusiv adversarii lui Bolojan sunt fascinați de Ilie Bolojan. Nu, sunt fascinați.”, susține Cristoiu.

Ion Cristoiu consideră că această percepție a fost amplificată de spațiul public și de susținerea mediatică.

„Au fost influențați de zgomotul din bulă asta. Pentru că această mașinărie, ca de obicei, reușește să creeze la proști, dar la mulți, această imagine.”, afirmă el.

Ședința PNL a arătat cât de mare este influența lui Bolojan

Invitatul a spus că modul în care au votat liderii liberali demonstrează cât de puternică a rămas autoritatea lui Bolojan în partid, chiar după căderea guvernului.

„Deci ce s-a întâmplat aseară la PNL e greu de imaginat. 50 de oameni au fost fascinați de Bolojan, pierdem timpul.”, spune Ion Cristoiu.

