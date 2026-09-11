Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre situația devastatoare a țării la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Fostul ministru al Economiilor și al Finanțelor Eugen Teodorovici vorbește despre criza economică. Halucinant! Banii din PNRR, cât datoriile companiilor de stat. Ce luăm mere, dăm pe pere. Dacă scade PIB-ul, crește deficitul despre care actorii politici spun că scade? Sau cresc iar niște taxe?

Alina Gorghiu ne lămurește despre planurile lui Bolojan. Ce „agendă secretă” îl mai ține încă în funcția de premier? Se bate Bolojan pe parlamentari de la AUR, POT, SOS? Câți a luat PNL până acum?

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune analistul de politică externă Ștefan Popescu despre victoria AfD în Germania. România prinsă pe picior greșit. Ce efecte va avea asupra Europei? De ce renunțăm la dreptul de veto?

Tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Radu Herjeu face dezvăluiri din culisele crizei politice și ne arată cine sunt extremiștii. Cine profită de o țară blocată de 129 de zile și de ce nu avem încă un premier.