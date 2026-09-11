Alina Gorghiu dezvăluie detalii despre polul comun PNL-USR. Deputatul PNL afirmă că proiectul a fost unul gândit de Ilie Bolojan, atunci când a simțit că poate ajunge mai ușor președinte al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.



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„Polul cu USR este un proiect în continuare”

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Alina Gorghiu precizează că primele semne de formare a unui pol comun USR-PNL au fost sesizabile în timpul mandatului de premier interimar al lui Ilie Bolojan. Aceasta susține că l-a întrebat pe premierul demis care este proiectul și nu a primit niciun răspuns. Deputata PNL menționează că Bolojan a fost cel care a adus USR-ul în PNL, fără a se consulta cu nimeni.

„Eu am văzut primele semne după ce a finalizat sau în timpul mandatului de președinte interimar al României, al lui Bolojan. Într-o discuție, cred că v-am mai și povestit, într-o discuție directă cu domnia sa, alături de alți colegi parlamentari, testându-ne opinia legată de ce să facă să intre la guvernare, să-și asume calitatea de premier… L-am întrebat așa, nu știu ce mi-a venit atunci, care-i proiectul? Vrei pol comun cu USR? Și evident că nu mi-a răspuns. Au urmat ședințele de la Vila Lac de BPN în următoarele două luni, când, ce să vezi, am început să avem poziții comune cu USR, deși nimeni din partid nu știa că ne consultăm. Polul cu USR este un proiect în continuare.”, explică deputatul PNL.

„Eu cred că proiectul acesta s-a născut în mintea lui Ilie Bolojan”

Deputatul PNL afirmă că proiectul cu USR a fost gândit de Ilie Bolojan. Aceasta menționează că polul PNL-USR a fost construit de premierul demis când și-a dat seama că președinția este mai aproape de el decât și-ar fi imaginat. Gorghiu precizează și că PNL, la nivel de București, nu are lideri liberali, ci lideri aduși din polul „progresist”.

„Eu cred că proiectul acesta s-a născut în mintea lui Ilie Bolojan. Nu spun că e rău, nu spun că e bine. Eu ca liberal, în schimb, pot să comentez atunci când domnia sa și-a dat seama că poziția de președinte de țară nu mai este atât de departe de domnia sa pe cât își imagina. Atunci și-a construit polul acesta cu USR… Ați văzut că PNL, la nivel de guvern, la nivel de București, nu mai are liberali. Sunt toți aduși din polul acesta de așa-zis progresiști.”, menționează Gorghiu.

Conducerea PNL a decis pe 21 august noii șefi interimari ai filialelor din București. Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu au fost desemnați președinți interimari la sectoarele 3 și, respectiv, 4, organizații conduse până recent de Andrei Baciu și Ionuț Stroe, doi dintre liberalii care s-au situat în tabăra lui Adrian Veștea. La șefia PNL Sector 2 a fost instalată Sanda Nicola, fostă jurnalistă. La sectorul 5 a fost promovat Andrei Badiu, care este consilier general.