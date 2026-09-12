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Alai de politicieni la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Invitații au început să sosească

Alai de politicieni la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Invitații au început să sosească
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Invitații încep să își facă apariția la petrecerea de nuntă a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a Mariei Mihali. După ceremonia religioasă de la Mănăstirea Cașin, cei doi își continuă evenimentul la Palatul Șuter din București, unde au început să sosească primii invitați.

Alexandru Nazare și soția sa au ajuns la Palatul Șuter.

Primii invitați au ajuns la petrecere

Senatorul PNL Vasile Blaga și-a făcut apariția.

Printre invitații care au ajuns deja la Palatul Șuter se numără Stelian Bujduveanu, liberalul care a ocupat funcția de primar general interimar al Capitalei după plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

La petrecere a sosit și Stelian Nistor, președintele Conferinței Mondiale.

Pe parcursul serii, la Palatul Șuter sunt așteptați și alți invitați ai cuplului, după ceremonia religioasă care a avut loc la Mănăstirea Cașin.

Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit astăzi, 12 septembrie, ceremonia religioasă având loc la Mănăstirea Cașin din București. Cei doi au ales să își unească destinele într-un cadru restrâns, alături de familie și apropiați.

Cine sunt nașii cuplului

Nașul celor doi este Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Oficialul grec este una dintre figurile importante ale politicii economice europene.

Pierrakakis a fost ales președinte al Eurogrupului în decembrie 2025 și și-a început mandatul pe 12 decembrie 2025. Mandatul său este de doi ani și jumătate, conform Consiliului European.

Relația dintre Alexandru Nazare și oficialul grec datează din 2020, pe vremea când Pierrakakis era ministrul digitalizării în Grecia.

Cei doi s-au cunoscut în perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, iar ulterior relația s-a consolidat prin colaborări pe teme europene.

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