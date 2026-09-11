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Câți bani ar putea câștiga „Zeița de la Montreal” pentru un singur sezon de „Românii au Talent”. Nadia Comăneci se alătură echipei de jurați

Câți bani ar putea câștiga „Zeița de la Montreal” pentru un singur sezon de „Românii au Talent”. Nadia Comăneci se alătură echipei de jurați
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Câți bani ar putea câștiga „Zeița de la Montreal” pentru un singur sezon de „Românii au Talent”. Potrivit Cancan.ro, producătorii emisiunii „Românii au Talent” vor să dea lovitura în televiziune prin cooptarea Nadiei Comăneci. 

Câți bani ar putea câștiga „Zeița de la Montreal” pentru un singur sezon de „Românii au Talent”

Sezonul 17 al emisiunii-concurs „Românii au Talent” va debuta cu o surpriză majoră. Nadia Comăneci debutează în televiziune în calitate de jurat. Nu se știe dacă marea campioană va înlocui pe cineva la masa juraților sau va ocupa un al cincilea fotoliu.

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Prezența Nadiei Comăneci în concursul „RAT” îi costă pe șefii de la Pro TV undeva la 300.000 de euro, pentru un singur sezon.

Astfel, contractul „Zeiței de la Montreal” ar fi cel mai mare contract semnat vreodată de un membru al juriului într-o emisiune din România, scrie sursa citată.

„Suma de 300.000 de euro este justificată de statura internațională a Nadiei, dar a creat o undă de șoc și multă invidie în culise. Nivelul de remunerare stabilit pentru ea rescrie complet ierarhiile financiare din trust”, au dezvăluit surse din cadrul stației pentru livetext.ro.

Nadia Comăneci: „Am depăşit Rusia la medalii de aur obţinute în Campionatele Europene. Performanţa gimnastelor române este istorică” / Sursă Foto: Nadia Comăneci, Facebook

Nadia Comăneci: „Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez”

Legenda gimnasticii mondiale a recunoscut că este nerăbdătoare să înceapă filmările pentru „Românii au Talent”.

„Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au Talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul.

Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit protv.ro.

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