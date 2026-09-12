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Iran a folosit imagini din satelit oferite de chinezi pentru atacul asupra unei baze americane din Iordania în care trei militari SUA au fost uciși

Iran a folosit imagini din satelit oferite de chinezi pentru atacul asupra unei baze americane din Iordania în care trei militari SUA au fost uciși
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Iranul a obținut imagini satelitare de înaltă rezoluție furnizate de chinezi și le-ar fi folosit înainte și după atacul cu rachete asupra unei baze americane din Iordania, în 17 iulie, potrivit unor oficiali americani citați de The Wall Street Journal. Atacul asupra bazei Muwaffaq Salti s-a soldat cu moartea a trei militari americani și rănirea altor patru.

Imaginile din satelit, legate de atacul din 17 iulie

Potrivit oficialilor americani, Teheranul a avut acces la imagini satelitare de înaltă rezoluție ale bazei Muwaffaq Salti din Iordania atât înainte, cât și după atac. Pe 17 iulie, rachete balistice iraniene au lovit baza, inclusiv o zonă rezidențială. Trei militari americani au fost uciși, iar alți patru au fost răniți.

Oficialii americani susțin că imaginile furnizate de entități chineze au oferit Iranului informații utile pentru identificarea și evaluarea țintelor. Nu au fost însă făcute publice numele companiilor chineze implicate.

Washingtonul nu acuză direct guvernul de la Beijing

Oficialii americani nu au afirmat că guvernul chinez a fost implicat direct în atac. Potrivit informațiilor publicate, Washingtonul a prezentat situația oficialilor chinezi, însă aceștia au contestat acuzațiile și au cerut dovezi.

Beijingul a negat în repetate rânduri acuzațiile privind sprijinirea operațiunilor militare iraniene prin intermediul tehnologiei satelitare. Astfel, informațiile disponibile, spun americanii, indică o legătură între imaginile furnizate de entități chineze și capacitatea Iranului de a identifica ținte americane, dar nu demonstrează o implicare directă a autorităților chineze în atacul asupra bazei din Iordania.

O nouă sursă de tensiune între SUA și China

Noile informații apar într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Washington și Beijing, înaintea unei întâlniri planificate între președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping.

Potrivit oficialilor americani, accesul Iranului la imagini satelitare de înaltă rezoluție reprezintă o problemă de securitate, deoarece astfel de date pot contribui la identificarea unor obiective militare și la evaluarea efectelor atacurilor. Raportul nu stabilește însă că Beijingul a ordonat sau a sprijinit direct atacul din Iordania.

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