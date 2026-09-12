Invitată la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Mihaela Ceaușescu a povestit despre cum s-a legat și s-a întărit prietenia dintre ea și cuplul Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță. Cei doi au fost printre cei mai apropiați prieteni ai Mihaelei Ceaușescu, iar relația dintre ei s-a dezvoltat după ce au acceptat să vină la nunta ei cu actorul Petre Moraru. Nepoata lui Nicolae Ceaușescu a recunoscut că, la început, Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță au fost destul de distanți și rezervați, însă, după ce s-au cunoscut mai bine, au lăsat deoparte reținerile. La un moment dat au devenit atât de apropiați încât au luat în calcul chiar să se mute împreună. Urmărește întreaga emisiune aici.

Cum a început povestea de dragoste a Mihaelei Ceaușescu cu Petre Moraru

Mihaela Ceaușescu, fiica fratelui lui Nicolae Ceaușescu, Marin, care și-a luat viața înainte de anii ’90, în Austria, a avut o poveste de dragoste cu actorul Petre Moraru. Relația lor nu a fost privită cu ochi buni de familia Ceaușescu la început, mai ales din cauza faptului că Mihaela era deja căsătorită.

Într-un final, unchiul ei a acceptat ca aceasta să divorțeze de soțul pe care l-a descris drept abuziv, iar idila cu „Petrică”, așa cum îl alinta, s-a transformat într-o relație serioasă. Cei doi s-au căsătorit în 1983. La acea vreme, Petre Moraru fusese dat de curând afară de la teatru. După ce și-au pus viața pe picioare, cei doi au anunțat că se vor căsători. Directorul Teatrului Mic, marele scriitor Dinu Săraru, a pus anunțul la avizier.

Miahaela Ceaușescu a povestit cum a început prietenia cu Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță

Printre puținii oameni care au venit la nunta lor s-au numărat și actorii Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță. Mihaela Ceaușescu a povestit la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că, la început, cei doi au fost destul de retrași și rezervați, însă, după ce s-au acomodat, au dansat și s-au distrat la nuntă. De atunci, între cele două cupluri s-a legat o strânsă prietenie. Aceasta a menționat că a fost foarte recunoscătoare că au venit

„Foarte apropiată am fost de ei. Ei au fost aproape singurii care au venit la nuntă. Noi, când ne-am căsătorit, în ’83, mă rog, după tot balamucul, Petrică fusese dat afară din teatru. Și-a revenit, iar Săraru a pus la avizier că este nunta colegului nostru, Petre Moraru, cu Mihaela Ceaușescu: „Vă rugăm…”. Și ăia n-au venit. Nici eu nu m-aș fi dus. Adică, cum să-mi pui tu mie la avizier să mă duc?

Au fost foarte rezervați vizavi de mine până m-au cunoscut. Toată lumea a fost. Când m-au cunoscut, pe urmă ne-am împrietenit. Ei au acceptat să vină și, de la nuntă, am legat așa o legătură. Eu am fost foarte recunoscătoare că au venit la nuntă și s-au comportat la nuntă ca și cum noi ne-am fi cunoscut de o viață. Au dansat, s-au distrat. I-am invitat pe la noi și, încetul cu încetul, ne-am împrietenit” a spus Mihaela Ceaușescu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Aceasta a spus că a fost mai apropiată de Leopoldina decât de Mitică, ba chiar a iubitr-o, deși ținea foarte mult la amândoi. Nepoata lui Nicolae Ceaușescu a povestit că o admira pe Leopoldina Bălănuță și că între ele exista o chimie aparte. Dincolo de talentul ei și de felul în care era ca om, Mihaelei îi plăcea că Leopoldina era o persoană foarte calmă, caldă și energică în timpul liber.

„Ne-am împrietenit foarte tare. Mai ales eu, pe Poldi am iubit-o mai mult. L-am iubit și pe Mitică, dar, mă rog… Relația cu Mitică a rezistat și după ’90. Eu cu Mitică am rămas prieteni și după ce a murit doamna Poldi.

Dar doamna Poldi mă atrăgea într-un mod special pentru că, dincolo de talentul ei, de felul ei, îmi plăcea cum era. Era un om foarte cald și foarte energic. Acasă, la ea, am auzit prima dată o înjurătură. Și am zis: „Dacă a zis ea, să zic și eu.”

Mihaela Ceaușescu avea în plan să se mute în aceași casă cu Mitică și Poldi

Mihaela Ceaușescu a adăugat că prietenia cu Mitică și Poldi, așa cum o alinta pe Leopoldina Bălănuță, s-a dezvoltat atât de mult încât au avut chiar în plan să se mute împreună. Singurul impediment a fost că ea avea 3 fete și locul ude s-ar fi mutat ar fi fost o casă cu două etaje. Nepoata lui Nicolae Ceaușescu a menționat râzând că fetele ei i-ar fi deranjat pe Mitică și Poldi cu siguranță din cauza țopăielilor și jocurilor, așa că a decis să renunțe la idee.

Și a zis să ne mutăm împreună, ceea ce n-ar fi fost posibil… Nu neapărat. Cu casa o și rezolvasem, dar eu aveam deja trei copii. Noi ne-am fi omorât. Urma să stăm la etaj, cinci camere la etaj și jos, și făceam o scară cumva. Mai făceau o scară, erau două intrări.

Dar, pe urmă, eu m-am gândit: din toată prietenia asta, ei aveau momentele lor. Mai ales doamna Poldi. Când ar fi început ale mele fete să tropăie, chițăiala noaptea… Ăștia ar fi înnebunit.

Cine au fost Mitică și Leopoldina

Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au fost doi dintre marii actori ai teatrului și cinematografiei românești. Cei doi au fost căsătoriți din 1977 și au rămas împreună până la moartea actriței.

Leopoldina Bălănuță a avut o carieră de aproape patru decenii și a jucat atât pe scena teatrelor bucureștene, cât și în filme și spectacole de televiziune și radio. A rămas în memoria publicului prin roluri din filme precum „Nunta de piatră”, „Dincolo de pod”, „Ion – blestemul pământului, blestemul iubirii”, „Bietul Ioanide”, „Năpasta” și „Balanța”. A fost, de asemenea, una dintre actrițele importante ale Teatrului Mic, pe scena căruia a interpretat peste 50 de roluri.

Actrița a fost apreciată și pentru recitalurile de poezie pe care le-a susținut de-a lungul carierei. În ultimii ani de viață a fost directoarea Teatrului Mic, iar în 1997 a primit Premiul de Excelență al UNITER pentru rolul din „O batistă în Dunăre”, una dintre ultimele sale apariții importante pe scenă.

Leopoldina Bălănuță a murit în octombrie 1998, la București, la vârsta de 63 de ani. Mitică Popescu a fost, la rândul său, un actor important al teatrului și filmului românesc. Cei doi au avut o relație care a durat aproximativ 25 de ani, până la moartea Leopoldinei. Mitică Popescu a murit la 3 ianuarie 2023, la vârsta de 86 de ani, din cauza unor probleme cardiace.