Președintele chinez Xi Jinping a cerut sâmbătă statelor BRICS să contribuie la eforturile de pace din Orientul Mijlociu. În timpul summitului de la New Delhi, liderul chinez a spus că războiul nu este în interesul comunității internaționale.

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Xi Jinping: BRICS trebuie să aibă un rol în Orientul Mijlociu

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat sâmbătă, la summitul BRICS de la New Delhi, că organizația ar trebui să contribuie la eforturile de pace din Orientul Mijlociu.

Potrivit agenției de presă de stat chineze CCTV citate de Reuters, Xi a spus că China va colabora cu celelalte state BRICS în acest sens și a afirmat că războiul „nu servește intereselor comunității internaționale”.

Xi a descris BRICS drept un grup important al Sudului Global și a susținut că organizația poate reprezenta un model de cooperare între statele emergente și în curs de dezvoltare.

Ce este BRICS

BRICS a fost format inițial în 2009 de Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Ulterior, grupul s-a extins și include în prezent Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Potrivit Reuters, statele membre BRICS reprezintă împreună peste 40% din populația lumii și aproape un sfert din economia globală.

Grupul a fost creat deoarece statele membre urmăreau să își consolideze cooperarea și să promoveze o ordine internațională în care țările emergente să aibă un rol mai important.

Xi Jinping a anunțat, potrivit CCTV, că China va prelua anul viitor președinția BRICS și va găzdui cel de-al 19-lea summit al organizației.

Întâlnire între Xi Jinping și Narendra Modi

În marja summitului de la New Delhi, Xi Jinping s-a întâlnit cu premierul indian Narendra Modi.

Potrivit agenției chineze Xinhua, Xi a spus că Beijingul privește relația cu India „dintr-o perspectivă strategică și pe termen lung”. El a mai declarat că cele două țări pot învăța una de la cealaltă și pot colabora pentru dezvoltare.

Vizita lui Xi în India este prima din ultimii șapte ani.

Relațiile dintre cele două țări au fost afectate în ultimii ani de tensiunile de la granița comună. China și India au purtat un scurt război în 1962, iar relațiile s-au deteriorat din nou după confruntarea de la graniță din 2020, în urma căreia au murit 20 de militari indieni și patru militari chinezi.

Potrivit Reuters, relațiile dintre Beijing și New Delhi s-au îmbunătățit în ultimii ani, inclusiv după vizita lui Modi în China de anul trecut.