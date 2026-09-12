În urmă cu o săptămână, o badantă româncă din Italia a dispărut fără urmă. Cum a fost găsită, acum, de fiul ei

O badantă româncă din Italia i-a dat emoții fiului ei, după ce a dispărut fără urmă. Din fericire, femeia este bine, dar a rămas fără telefon și nu a mai putut lua legătura cu rudele ei.
„Am dat de ea”, a declarat fiul femeii, pentru rotalianul.com. „Și-a pierdut telefonul și nu a dat niciun semn”.
Românca de 53 de ani a fost căutată de fiul ei, după ce nu am ai dat nicio veste familiei, în timp ce se afla în Italia.
Ultima conversație dintre cei doi a avut loc în urmă cu o săptămână.
Femeia lucrează în localitatea Fonteblanda, situată în apropiere de Grosseto, provincia cu același nume din regiunea Toscana.
Badanta are grijă de doi bătrâni, dar fiul ei spune că nu a reușit să ia legătura cu persoana de la locuința respectivă, pentru a afla vești despre mama sa.
El a apelat inclusiv la grupurile comunității din Italia.
Mai mult, îngrijorarea a fost cu atât mai mare cu cât femeia româncă avea asupra ei telefonul și actele, la momentul în care a discutat ultima dată cu familia.
Din fericire, povestea a avut un final fericit și femeia a reapărut, după ce le-a dat emoții rudelor.