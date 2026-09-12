Prima pagină » Actualitate » În urmă cu o săptămână, o badantă româncă din Italia a dispărut fără urmă. Cum a fost găsită, acum, de fiul ei

În urmă cu o săptămână, o badantă româncă din Italia a dispărut fără urmă. Cum a fost găsită, acum, de fiul ei

În urmă cu o săptămână, o badantă româncă din Italia a dispărut fără urmă. Cum a fost găsită, acum, de fiul ei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O badantă româncă din Italia i-a dat emoții fiului ei, după ce a dispărut fără urmă. Din fericire, femeia este bine, dar a rămas fără telefon și nu a mai putut lua legătura cu rudele ei.

„Am dat de ea”, a declarat fiul femeii, pentru rotalianul.com. „Și-a pierdut telefonul și nu a dat niciun semn”.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Românca de 53 de ani a fost căutată de fiul ei, după ce nu am ai dat nicio veste familiei, în timp ce se afla în Italia.

Ultima conversație dintre cei doi a avut loc în urmă cu o săptămână.

Femeia lucrează în localitatea Fonteblanda, situată în apropiere de Grosseto, provincia cu același nume din regiunea Toscana.

Badanta are grijă de doi bătrâni, dar fiul ei spune că nu a reușit să ia legătura cu persoana de la locuința respectivă, pentru a afla vești despre mama sa.

El a apelat inclusiv la grupurile comunității din Italia.

Mai mult, îngrijorarea a fost cu atât mai mare cu cât femeia româncă avea asupra ei telefonul și actele, la momentul în care a discutat ultima dată cu familia.

Din fericire, povestea a avut un final fericit și femeia a reapărut, după ce le-a dat emoții rudelor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă în Republica Moldova: spațiul aerian, închis temporar după apariția unei drone
19:46
Alertă în Republica Moldova: spațiul aerian, închis temporar după apariția unei drone
EVENIMENT LIVE Alai de politicieni la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Invitații au început să sosească
19:15
Alai de politicieni la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Invitații au început să sosească
ACTUALITATE Accident cu o ambulanță în Capitală. Sunt două victime
18:57
Accident cu o ambulanță în Capitală. Sunt două victime
CONTROVERSĂ După ce și-a schimbat numele, una dintre firmele care organizează UNTOLD încearcă să intre în insolvență, dar nu e lăsată de judecători. Compania are datorii de 37 de milioane de lei
18:39
După ce și-a schimbat numele, una dintre firmele care organizează UNTOLD încearcă să intre în insolvență, dar nu e lăsată de judecători. Compania are datorii de 37 de milioane de lei
TRAGEDIE Copil de 4 ani din Târgu Jiu, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. A fost transferat la București cu elicopterul SMURD
18:36
Copil de 4 ani din Târgu Jiu, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. A fost transferat la București cu elicopterul SMURD
INEDIT Elena Lasconi s-a filmat în bucătărie în timp ce îşi prepara zacusca. Ce reţetă preferată are primăriţa
18:23
Elena Lasconi s-a filmat în bucătărie în timp ce îşi prepara zacusca. Ce reţetă preferată are primăriţa
Mediafax
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Adevarul
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Mediafax
Putin vrea TOATĂ Ucraina! Avertismentul dur lansat de Zelenski
Click
Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Ce se întâmplă doctore
Generalul-maior Dorin Ioniță, găsit mort într-un imobil din Prahova. Ce s-a întâmplat înainte cu câteva ore de tragedie? Anchetatorii au scos la iveală detalii șocante
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
NASA a descoperit găuri ciudate pe Marte, iar oamenii de știință nu știu ce le-a format
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania

Cele mai noi

Trimite acest link pe