Alina Gorghiu îl critică pe Ilie Bolojan. Deputata PNL susține că imaginea de „salvator” a premierului este construită pe capital electoral. Ea afirmă că plata CASS pentru indemnizația de creștere a copilului a influențat opțiunea electorală a unei mame. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Ilie Bolojan este ca personajul din «Odiseea»”

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Alina Gorghiu susține că imaginea de „salvator” a lui Ilie Bolojan este alimentată de capitalul electoral. Ea critică modul în care politicile guvernamentale afectează diferite categorii de populație.

„Asta este consecința directă a politicilor guvernamentale și a sentimentului populației. Tot ele există, pentru că capitalul fiecărui lider, că ne place sau nu ne place, este ăsta electoral. Ilie Bolojan se hrănește din imaginea de salvator. Ilie Bolojan este ca personajul din «Odiseea» sau alt film pe care l-am mai văzut, cu eroi. Toată lumea se chinuie să facă lucrurile bune și sfârșesc ei pe rând ca să supraviețuiască eroul principal. Nu suntem în «Odiseea».”, a declarat deputata PNL.

„Măsurile Guvernului pot influența opțiunea electorală a românilor”

Gorghiu susține că măsurile guvernamentale pot avea un impact important asupra opțiunilor electorale ale populației. Acest lucru se poate întâmpla inclusiv atunci când efectul financiar al măsurilor nu este unul semnificativ. Ea dă exemplul unei mame care și-a schimbat opțiunea electorală în urma măsurii privind plata CASS. Potrivit deputatei, decizia acesteia a fost determinată mai degrabă de principiul din spatele măsurii decât de suma pe care ar fi trebuit să o achite.

„Suntem o țară în care guvernul ar trebui să fie responsabil pentru fiecare categorie socioprofesională, pentru categoriile vulnerabile, pentru fiecare profesie. Chiar vorbeam zilele trecute cu o mamă care e prietenă bună, are doi copii și pentru care acea măsură pe care guvernul Bolojan a luat-o cu plata CASS-ului pentru mame a făcut-o să-și schimbe opțiunea electorală.”, a declarat Gorghiu.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus, din august 2025, o taxă CASS de 10% pentru indemnizația de creștere a copilului. Astfel, mamele și părinții aflați în concediu de creștere a copilului au ajuns să primească mai puțini bani.