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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive despre situația devastatoare a țării dezbătute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Ramona Bruynseels AUR, analiza momentului despre Siegfried Mureșan și guvernul care e greu să treacă! Ne îndreptăm spre alegeri anticipate? Negocieri secrete AUR-PSD?

Analiștii economici au dat de pământ cu programul de guvernare Mureșan! Aflați la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de ce!

Tot astăzi vedeți ce spune Ramona Bruynseels despre show-ul electoral de „adio primarie”! al lui Fritz. Care sunt mizele?

Toate momentele importante ale zilei de 28 septembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu secretara Camerei Deputaților și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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