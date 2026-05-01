Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii

Ruxandra Radulescu
Inspecția Sanitară de Stat a închis cabinetul privat din București, unde o pacientă a intrat în comă cerebrală și apoi a decedat, în urma unei intervenții estetice. Inspectorii au ridicat autorizația sanitară de funcționare și au dat mai multe amenzi, a anunțat, vineri, Ministerul Sănătății.

Verificările au fost, inițial, întârziate, după ce autoritățile au găsit unitatea închisă. Inspectorii sanitari au reușit, până la urmă, să efectueze controlul, conform atribuțiilor legale, anunțat Ministerul Sănătății.

Ce nereguli au găsit inspectori

Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical, ridicarea Autorizației Sanitare de Funcționare și aplicarea mai multor amenzi în cumul de 70.000 de lei, conform HG 857/2011, pentru:

– ​Deficiențe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical.

– Nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale.

– Încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a anunţat, miercuri, că s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică de tip „mini lifting facial” realizată într-o clinică din Capitală şi care ulterior a decedat.

„În urma informaţiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice şi profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirugicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe desfăşurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituţia.

CMMB a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie

Echipa de control trimisă de ministrul interimar al Sănătății a găsit cabinetul închis

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a solicitat marţi Inspecţiei Sanitare să înceapă de urgenţă o verificare la cabinetul medical din Bucureşti unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică şi ulterior a decedat.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut începe verificările.

„În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condiţiilor igienico-sanitare, conform atribuţiilor legale. Ministerul Sănătăţii va continua demersurile pentru finalizare

Femeii i s-a făcut rău pe masa de operație

Femeia de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea ar fi suferit o ruptură de anevrism cerebral, în urmă cu aproape două săptămâni, în timp ce i se făcea lifting facial în cabinetul de înfrumusețare privat al medicului Marian Simion, din zona Primăverii.

Procedura medicală, care a costat câteva mii de euro, nu a fost finalizată. Femeii i s-a făcut rău la doar câteva minute după începerea intervenției, iar esteticianul a sunat la 112.

Femeia a fost dusă de urgență la Spitalul Floreasca. Acolo a trecut printr-o serie de investigații, iar specialiștii au decis să o transfere la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism.

Starea de sănătate i s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală. După câteva săptămâni, femeia a murit.

Familia pacientei decedate a depus plângere penală

Familia femeii acuză medicul care a operat-o că nu a respectat toate procedurile, că nici măcar nu a consultat-o înainte și că nu i-au cerut o serie de analize și investigații medicale înainte de această procedură medicală.

Soțul femeii a depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal.

FOTO: Mediafax

