Imaginea PSD-ului din sondaje ar fi falsă. Dumitru Costin, președinte BNS: „Partidul a coborât la un minim istoric și este în continuă scădere”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum PSD-ul a scăzut vertiginos în sondaje, în timp ce AUR crește exponențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Deci PSD-ul a scăzut vertiginos, a scăzut și continuă să scadă. Există în momentul de față un procent uriaș de voturi care ar merge, dacă mâine sunt alegeri, către o anumită formațiune politică, către principalul partid de Opoziție. În momentul de față, AUR depășește 40% în sondaje.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre cum PSD-ul a scăzut vertiginos în sondaje, în timp ce AUR crește exponențial. Acesta a început prin a spune că pe fondul politic actual, există posibilitatea ca un nou partid să câștige teren. Blocul Național Sindical, explică Costin, face sondaje în legătură cu alegerile, deși nu sunt publicate. Acesta explică faptul că este necesar ca Blocul să știe cum gândesc cetățenii. Președintele BNS susține că imaginea PSD-ului din sondaje este una falsă. PSD-ul, afirmă acesta, are un scor minim istoric în sondaje și continuă să scadă. În același timp, AUR este într-o creștere exponențială, depășind chiar pragul de 40% în rândul alegătorilor.