Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii Realități Cosmice, Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a zburat în spațiu, a vorbit despre Nancy Grace Roman și realizările sale. Urmărește aici, integral, emisiunea lui HD Hartmann.

În dialog cu H.D. Hartmann, Prunariu a vorbit despre telescopul care poartă numele după Nancy Grace Roman. Acesta analizează materia neagră a universului acesta.

„Prima șefă a observațiilor astronomice la NASA departament astronomic, om de știință care a avut numeroase realizări în cariera ei profesională. Nu numai că a condus toate observațiile astronomice ale NASA, dar a avut descoperiri personale și numele ei, Nancy Grace Roman a fost dat unui telescop. Acest telescop urmează să observe în spațiul cosmic materia neagră și energia neagră sau mai bine zis să o determine indirect. Ce însemnă să termine indirect? În spațiul cosmic se vorbește de așa numitele lentile gravitaționale. Așa nu vă închipuiți că este o lentilă, cam așa, exact prin care te uiți și vezi spațiul mai mic sau mai mare. Este vorba de deformarea luminii care vine de la stele foarte îndepărtate, iar în apropierea unui corp cu o gravitație foarte mare, cum sunt alte galaxii, de exemplu. Deci e vorba chiar de alte galaxii. Iar când vine lumina de acolo sau vine informația de acolo, ea este deformată și de multe ori este amplificată. Și atunci i se spune lentilă gravitațional. Deci acel corp imens care are o atracție gravitațională mare. Este vorba de efectul în sine. În orice caz, prin astfel de experimente se pot deduce caracteristici ale acestei materii negre atât de necunoscute, dar care se pare că umple o bună parte din univers. Cam 84% 85% din univers este umplut de această materie pe care noi nu am reușit să o detectăm fizic până acum. Că am dedus mai mult că există. Existență dedusă înțeles din expansiunea universului, din formule matematice care se verifică într-o formă sau alta, fizice și așa mai departe. Am dedus că mai există ceva acolo pe care noi nu cunoaștem și atunci introducând această noțiune se rezolvă niște ecuații.”