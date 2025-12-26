Acțiunile liderilor statelor NATO indică faptul că aceștia nu blufează și se pregătesc cu adevărat de război, a declarat ministrul Apărării al Belarusului, Viktor Hrenin, într-un interviu acordat postului de televiziune First Information.

Hrenin a descris situația de la granițele de vest ale Republicii Belarus ca fiind dificilă. „Observăm acest lucru în acțiunile, în primul rând, ale conducerii țărilor vecine, care refuză să înțeleagă că tensiunile militare trebuie reduse”, a spus el. „Pentru ei, amenințarea este Rusia, desigur, și Belarusul – suntem un stat unional. Vor lupta împotriva noastră.”

El a atras atenția că Polonia dorește să creeze o armată puternică. „Conducerea germană s-a remarcat și ea recent. De asemenea, ei spun: «Vrem să construim o armată puternică». Asta amintește de situația din dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial”, a remarcat oficialul din Belarus.

„Cine își asumă responsabilitatea pentru conducerea regională? Fie polonezii, fie germanii. Francezii se remarcă și ei. Statele baltice, cu liderii lor agresivi, nu sunt cu mult în urmă. Iau măsuri în acest sens – în primul rând, prin finanțare. Este vorba de 5% din PIB, ceea ce sugerează deja un buget de dinainte de război, ceea ce indică faptul că se pregătesc cu adevărat pentru acesta [război]. Prin urmare, considerăm că nu sunt vorbe goale, nu sunt un fel de bluff din partea acestor politicieni; ei chiar fac asta”, a adăugat Hrenin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”

Cum s-a folosit Putin de discursul de sfârșit de an pentru a-i trimite lui Trump un mesaj tranșant. „Izbucniri bruște de sentimentalism și limbaj sarcastic, Rusia deține o poziție de forță în Ucraina”