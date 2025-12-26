Prima pagină » Actualitate » Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm

Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm

26 dec. 2025, 20:44, Actualitate

E avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate să depășească chiar și 50 de cm.

Astfel, în zona montană a județului Argeș stratul de zăpadă în zonele cu altitudine de peste 1600 m, mai ales în munții Făgăraș și Iezer-Păpușa este de circa 20-25 cm, iar acolo unde zăpada a fost viscolită, grosimea stratului de zăpadă poate să depășească 50 cm.

Având în vedere avertizarea meteo cod portocaliu de ninsoare, vânt puternic care ar putea atinge la rafală 110-120 km/h, ceață, autoritățile recomandă prudență și responsabilitate celor care vor parcurgă trasee montane în zona de gol alpin și de creastă.

Ceața și vântul puternic care va spulbera zăpada vor duce la o scădere a vizibilității până aproape de zero, iar temperaturile scăzute pot pune în dificultate chiar și alpiniști experimentați.

Văzând prognoza meteo pentru perioada următoare, recomandăm:

  • informați-vă despre condițiile meteo din zona montană și țineți cont de toate avertizările/atenționările emise de autorități.
  • echipați-vă corespunzător sezonului de iarnă cu bocanci înalți cu talpă antiderapantă, geacă de vânt, bluză de polar, căciulă, mănuși, ochelari de schi, lanternă, colțari, telefon încărcat.
  • anunțați echipele Salvamont Argeș aflate în Bazele Salvamont sau anunțați plecarea dumneavoastră la recepția pensiunilor/cabanelor unde sunteți cazați.
  • solicitați echipelor Salvamont informații despre starea traseului, ce pericole pot apare, dacă aveți echipamentul corespunzător și dacă traseul este accesibil nivelului dumneavoastră de pregătire.
  • țineți cont de faptul se întunecă foarte devreme și temperaturile pot varia foarte mult într-un interval de timp foarte scurt.
  • solicitați echipelor Salvamont Argeș din Bazele de permanență numerele de telefon ale Serviciului Salvamont sau al Dispeceratului Național Salvamont și în cazul în care considerați aveți probleme telefonați imediat la Serviciul Salvamont pentru a putea interveni în timp optim evitând astfel situațiile critice.

Telefoane utile:

112 pentru urgențe de orice natură

0725826668 (0 – SALVAMONT) Dispeceratul Național Salvamont pentru urgențe și informații despre zona montană.

dorim petreceți clipe de neuitat în cei mai spectaculoși munți ai României! Sărbători fericite”, a transmis Salvamont Argeș. 

Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară

