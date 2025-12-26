Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm

E avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate să depășească chiar și 50 de cm.
Astfel, în zona montană a județului Argeș stratul de zăpadă în zonele cu altitudine de peste 1600 m, mai ales în munții Făgăraș și Iezer-Păpușa este de circa 20-25 cm, iar acolo unde zăpada a fost viscolită, grosimea stratului de zăpadă poate să depășească 50 cm.
Având în vedere avertizarea meteo cod portocaliu de ninsoare, vânt puternic care ar putea atinge la rafală 110-120 km/h, ceață, autoritățile recomandă prudență și responsabilitate celor care vor să parcurgă trasee montane în zona de gol alpin și de creastă.
„Ceața și vântul puternic care va spulbera zăpada vor duce la o scădere a vizibilității până aproape de zero, iar temperaturile scăzute pot pune în dificultate chiar și alpiniști experimentați.
Văzând prognoza meteo pentru perioada următoare, vă recomandăm:
Telefoane utile:
112 – pentru urgențe de orice natură
0725826668 (0 – SALVAMONT) – Dispeceratul Național Salvamont pentru urgențe și informații despre zona montană.
Vă dorim să petreceți clipe de neuitat în cei mai spectaculoși munți ai României! Sărbători fericite”, a transmis Salvamont Argeș.
