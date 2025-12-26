Prima pagină » Știri externe » Scandal în SUA, de Crăciun. Un prezentator celebru îi ironizează discursul lui Trump. Ce a spus vedeta

Scandal în SUA, de Crăciun. Un prezentator celebru îi ironizează discursul lui Trump. Ce a spus vedeta

26 dec. 2025, 20:21, Știri externe
Scandal în SUA, de Crăciun. Un prezentator celebru îi ironizează discursul lui Trump. Ce a spus vedeta

Jimmy Kimmel a transmis un „Mesaj Alternativ de Crăciun” pe postul britanic Channel 4, unde a folosit un umor negru pentru a critica administrația Trump și situația politică actuală din Statele Unite.  Kimmel a declarat ironic că anul 2025  „a fost un an foarte bun” pentru Statele Unite, iar „tirania este în plină expansiune” sub al doilea mandat al lui Donald Trump, pe care l-a comparat cu un rege.

Channel 4 a început tradiția de a difuza un mesaj alternativ de Crăciun în 1993, ca alternativă la discursul televizat anual adresat națiunii de monarhul britanic. Channel 4 a declarat că mesajul este adesea o reflecție personală și provocatoare, pertinentă la evenimentele anului.

Comediantul a avertizat telespectatorii din Marea Britanie că libertatea presei poate fi suprimată rapid și a făcut referire la propria sa experiență din luna septembrie, când emisiunea sa, Jimmy Kimmel Live!, a fost suspendată temporar de postul ABC după comentarii controversate despre activistul conservator Charlie Kirk, incident pe care l-a descris drept o tentativă de cenzură guvernamentală.

Kimmel a afirmat că președintele SUA încearcă să-i reducă la tăcere pe critici pentru că aceștia nu îl „adoră” așa cum își dorește, iar structurile democrației americane, de la justiție până la știință, sunt „dărâmate”.

„Aici, în Statele Unite, chiar acum, dărâmăm, atât la figurat, cât și la propriu, structurile democrației noastre, de la presa liberă la știință, medicină, independența sistemului judiciar și chiar Casa Albă”, a spus Kimmel, referindu-se la demolarea aripii de est a clădirii. „Suntem într-o adevărată harababură și știm că acest lucru vă afectează și pe dumneavoastră și am vrut doar să vă cer scuze.”

În trecut, Channel 4 i-a invitat pe Edward Snowden și pe președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad să transmită mesajul alternativ de Crăciun. Kimmel, care a spus că nu se aștepta ca britanicii să știe cine este, a avertizat că reducerea la tăcere a criticilor nu este ceva ce se întâmplă doar în Rusia sau Coreea de Nord.

Recomandările autorului:

Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”

Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale

Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională
21:27
Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională
DEZVĂLUIRI Aliatul numărul 1 al Kremlinului avertizează că NATO se pregătește pentru război
20:30
Aliatul numărul 1 al Kremlinului avertizează că NATO se pregătește pentru război
ALERTĂ Nici dronele nu mai sunt ce au fost. Alertă aeriană în Republica Moldova, declanșată de un balon cu aer cald
19:43
Nici dronele nu mai sunt ce au fost. Alertă aeriană în Republica Moldova, declanșată de un balon cu aer cald
FLASH NEWS Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea fi deschisă unui schimb de teritorii cu Ucraina, relatează publicația rusă Kommersant
19:10
Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea fi deschisă unui schimb de teritorii cu Ucraina, relatează publicația rusă Kommersant
EXTERNE Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham
18:02
Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham
EXTERNE Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
17:01
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Iată cum lumina naturală poate să ajute diabeticii!

Cele mai noi