Scandal în SUA, de Crăciun. Un prezentator celebru îi ironizează discursul lui Trump. Ce a spus vedeta

Jimmy Kimmel a transmis un „Mesaj Alternativ de Crăciun” pe postul britanic Channel 4, unde a folosit un umor negru pentru a critica administrația Trump și situația politică actuală din Statele Unite. Kimmel a declarat ironic că anul 2025 „a fost un an foarte bun” pentru Statele Unite, iar „tirania este în plină expansiune” sub al doilea mandat al lui Donald Trump, pe care l-a comparat cu un rege.

Channel 4 a început tradiția de a difuza un mesaj alternativ de Crăciun în 1993, ca alternativă la discursul televizat anual adresat națiunii de monarhul britanic. Channel 4 a declarat că mesajul este adesea o reflecție personală și provocatoare, pertinentă la evenimentele anului.

Comediantul a avertizat telespectatorii din Marea Britanie că libertatea presei poate fi suprimată rapid și a făcut referire la propria sa experiență din luna septembrie, când emisiunea sa, Jimmy Kimmel Live!, a fost suspendată temporar de postul ABC după comentarii controversate despre activistul conservator Charlie Kirk, incident pe care l-a descris drept o tentativă de cenzură guvernamentală.

Kimmel a afirmat că președintele SUA încearcă să-i reducă la tăcere pe critici pentru că aceștia nu îl „adoră” așa cum își dorește, iar structurile democrației americane, de la justiție până la știință, sunt „dărâmate”.

„Aici, în Statele Unite, chiar acum, dărâmăm, atât la figurat, cât și la propriu, structurile democrației noastre, de la presa liberă la știință, medicină, independența sistemului judiciar și chiar Casa Albă”, a spus Kimmel, referindu-se la demolarea aripii de est a clădirii. „Suntem într-o adevărată harababură și știm că acest lucru vă afectează și pe dumneavoastră și am vrut doar să vă cer scuze.”

În trecut, Channel 4 i-a invitat pe Edward Snowden și pe președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad să transmită mesajul alternativ de Crăciun. Kimmel, care a spus că nu se aștepta ca britanicii să știe cine este, a avertizat că reducerea la tăcere a criticilor nu este ceva ce se întâmplă doar în Rusia sau Coreea de Nord.

Recomandările autorului: