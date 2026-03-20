Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Șerbănescu, dramaturg și diplomat, a vorbit despre o situație problematică în zona finanțării cinematografice. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Eugen Șerbănescu: „Așa zis pentru succesul recuperării creditelor de la producători, care nu s-a întâmplat și nu era să se întâmple niciodată. Însă avea o clauză foarte interesantă în care spuneau că banii nu trebuiau să intre în CNC. Și din ei să i se plătească comisionul, ci era suficient o sentință de recuperare a creditului.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Eugen Șerbănescu a vorbit despre o situație problematică în zona finanțării cinematografice. Acesta semnalează nereguli grave într-un contract asociat CNC. Dramaturgul spune că acest acord ar fi fost făcut astfel încât să permită plata unor sume de bani, inclusiv un comision. Chiar dacă recuperarea banilor nu avea cum să se întâmple în realitate. Șerbănescu susține că situația ar putea indica un posibil abuz în serviciu.

„Ajungeam la această speță, la această situație pe care ați evocat-o în continuare. Adică în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune negru pe alb că acest contract este un contract oneros. Că a încălcat legislația în vigoare privind încheierea contractelor în principiu adică, în esența încălcată ordonanța de urgență 39 pe 2006 privind contractele ori ordonanța de urgență a Guvernului este legislație primară și atunci încălcarea legislației primare este deja abuz în serviciu. Contractul era în sumă de până la 300.000 euro și presupunea recuperarea unor credite de la producători după ce acești producători cheltuiseră banii pe producția filmelor respective. Deci o speță halucinantă, cum să spun, care nu poate exista niciodată și nici nu a existat și nici nu va exista. Dar pentru a-și apropia, pentru a-și cauționa cei 300.000 euro și pentru a cauționa de asemenea un comision de 5% care a fost adăugat după încheierea contractului de către cei doi. Comisionul îl lua Pricop. Așa zis pentru succesul recuperării creditelor de la producători, care nu s-a întâmplat și nu era să se întâmple niciodată. Însă avea o clauză foarte interesantă în care spuneau că banii nu trebuiau să intre în CNC. Și din ei să i se plătească comisionul, ci era suficient o sentință de recuperare a creditului. După tot acest frecușul producătorii n-aveau de unde să dea banii aceștia înapoi. Dar nu contau banii neintrând în fondul Centrului Național de Cinematografie. Centru trebuia să livreze automat acești 5% lui Pricop.”, a declarat dramaturgul.

