Prima pagină » Evenimente » Încă un caz de hantavirus în România, la Arad. Este vorba de un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor

Încă un caz de hantavirus în România, la Arad. Este vorba de un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor

Încă un caz de hantavirus în România, la Arad. Este vorba de un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un caz de hantavirus a fost confirmat la Arad. Este vorba de un pacient care a fost internat în judeţul Bihor. Apoi acesta a fost transferat în Arad, au declarat, vineri, surse medicale, pentru News.ro. Surse medicale au declarat, vineri, că, timp de 2 ani, pacientul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor. Cel mai probabil, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om. În România, în perioada 2023-2026 s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

El a început să se simtă rău zilele trecute. Prezenta tuse, febră şi diaree. Mmedicii au decis să îl transfere la Secţia de Boli Infecţioase din Arad pentru investigaţii şi tratament, conform acelorași surse.

De la șobolan la pacient, nici o legătură cu nava din Atlantic

Vineri, doctorii au stabilit că este vorba despre hantavirus. Cel mai probabil, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare.

A fost declanşată o anchetă epidemiologică de către Direcţia de Sănătate Publică, atât în Arad, cât şi la spitalul din Ştei.

Conform INSP, în prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza focarului de infecţie cu hantavirus de la bordul unei nave aflate în Oceanul Atlantic este considerat foarte scăzut.

În România, în perioada 2023-2026 s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

Infecţia se transmite în special prin expunerea la excrementele de rozătoare. Adică inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare.

Recomandarea autorului: Panica provocată de hantavirus, nejustificată. OMS anunță că noul virus nu va provoca următoarea pandemie

Argentina caută sursa focarului de hantavirus după multiple decese de pe nava de croazieră MV Hondius

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influență și corupție
19:35, 13 May 2026
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influență și corupție
INEDIT Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
18:42, 13 May 2026
Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
VIDEO De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați
17:55, 13 May 2026
De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați
VIDEO Mesajul emoționant al părinților lui Alexandru, copilul care a supraviețuit două zile în pădure
17:00, 13 May 2026
Mesajul emoționant al părinților lui Alexandru, copilul care a supraviețuit două zile în pădure
COMUNICAT 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român și sesiunea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, în România
17:18, 01 May 2026
45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român și sesiunea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, în România
TRAGEDIE 4 decenii de la Cernobîl. Dosare declasificate Stasi: Campania sovietică de minimizare a catastrofei nucleare a grăbit căderea Blocului estic
18:01, 26 Apr 2026
4 decenii de la Cernobîl. Dosare declasificate Stasi: Campania sovietică de minimizare a catastrofei nucleare a grăbit căderea Blocului estic
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Pactul Bolojan-Orban: Planul secret pentru reîntregirea PNL și eliminarea influenței PSD
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Știința statului jos: ce funcții ale scaunului chiar contează pentru spate și concentrare (P)
ACTUALITATE Eugen Teodorovici își recunoaște greșeala politică -„Îmi pare rău, am greșit. Poate azi eram președinte”
20:00
Eugen Teodorovici își recunoaște greșeala politică -„Îmi pare rău, am greșit. Poate azi eram președinte”
CONTROVERSĂ Turcia pregătește o lege specială care ar putea escalada disputa maritimă cu Grecia. Ce noi puteri urmează să primească Erdogan
19:50
Turcia pregătește o lege specială care ar putea escalada disputa maritimă cu Grecia. Ce noi puteri urmează să primească Erdogan
ACTUALITATE Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
19:30
Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
19:25
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
JUSTIȚIE Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
19:16
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
FLASH NEWS Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa
19:01
Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa

Cele mai noi

Trimite acest link pe