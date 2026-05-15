Un caz de hantavirus a fost confirmat la Arad. Este vorba de un pacient care a fost internat în judeţul Bihor. Apoi acesta a fost transferat în Arad, au declarat, vineri, surse medicale, pentru News.ro. Surse medicale au declarat, vineri, că, timp de 2 ani, pacientul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor. Cel mai probabil, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om. În România, în perioada 2023-2026 s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.