Experiment de fizică inedit: NASA se va folosi de gravitația planetei Marte pentru a-și propulsa sonda către asteroidul Psyche

Pe 13 octombrie 2023, NASA a lansat misiunea spațială „Psyche”. O sondă a fost trimisă în spațiu pentru a studia misteriosul asteroid metalic 16 Psyche, numit astfel după zeița romană a erotismului, dorinței și a iubirii. Este al 16-a planetă pitică descoperită și are un diametru de 222 km. Asteroidul se află situat în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. 

Asteroidul a fost descoperit de astronomul italian Annibale de Gasparis, în 1852, iar în 2029, sonda lansată de NASA se va apropia de asteroid pentru a-l fotografia. Sonda spațială, prima din istorie care va utiliza comunicații optice pe bază de laser,  va orbita asteroidul din 5 august 2029 până pe 31 octombrie 2031.

Obiectul cosmic i-a entuziasmat pe astronomi de mulți ani. În cadrul misiunii, ei speră să afle răspunsurile la următoarele întrebări: dacă 16 Psyche este doar un asteroid compus din fier, dacă s-a topit și s-a soldificat sau dacă chiar  a fost nucleul unei planete distruse. Ei speră să studieze caracteristicile geologice ale suprafeței și craterele. Misiunea spațială le-ar putea oferi multe răspunsuri la întrebările astronomilor privind formarea Sistemului Solar și a planetelor și asteroizilor în urmă cu 5 miliarde de ani.

Potrivit IFLScience , sonda spațială Psyche va căpăta mai multă viteză spre destinația finală odată ce va fi propulsată chiar de gravitația planetei Marte.  Este până la urmă o modalitate pentru a testa propulsia gravitațională a navelor spațiale, ce ar putea fi folosită în viitoarele misiuni spațiale cu echipaje umane la bord după ce oamenii vor coloniza planeta roșie și vor încerca să efectueze misiuni spațiale de minerit pe diverși asteroizi.

Pe 15 mai 2026, sonda Psyche se va deplasa la o distanță de 4.500 de km de Marte, cu impresionanta viteză de 19.948 km/oră.

„Ne apropiem de Marte la un unghi de fază foarte mare, ceea ce înseamnă că ajungem din urmă planeta din partea sa întunecată, cu doar o fâșie de lumină solară care creează o semilună subțire”, a declarat Jim Bell, șeful instrumentului de imagistică Psyche de la Universitatea de Stat din Arizona, Tempe.

Sonda Psyche are oportunitatea de a studia două caracteristici foarte interesante:  inelul prăfuit legat de cele două luni ale lui Marte, Phobos și Deimos. Peste  30 de milioane de ani, Phobos se va apropia atât de aproape de Marte încât că gravitația planetei roșii îl va spulbera și îl va sfărâma în mai multe bucăți, formându-i un inel de roci, similar cu cele pe care le au planetele gigantice gazoase Jupiter,  Saturn sau Uranus.

Se crede că inelul actual este alcătuit din micrometeoriți care lovesc constant cele două luni, eliberând praf în spațiul circumplanetar.

Celălalt set de observații va fi un adevărat exercițiu al ceea ce va face Psyche când va ajunge la asteroidul său omonim. Va căuta luni mici.

Pământul primește asteroizi minusculi, sau luni mici, prinși în câmpul său gravitațional, și este posibil ca și Marte să le aibă.

Aceleași observații vor fi făcute în jurul asteroidului Psyche, deoarece este obișnuit ca asteroizii să aibă și ei companioni.

