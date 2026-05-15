Prima pagină » Știri externe » Turcia pregătește o lege specială care ar putea escalada disputa maritimă cu Grecia. Ce noi puteri urmează să primească Erdogan

Turcia pregătește o lege specială care ar putea escalada disputa maritimă cu Grecia. Ce noi puteri urmează să primească Erdogan

Turcia pregătește o lege specială care ar putea escalada disputa maritimă cu Grecia. Ce noi puteri urmează să primească Erdogan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Turcia elaborează în prezent un proiect de lege care să îi confere președintelui Recep Erdogan autoritatea personală de a declara o zonă economică exclusivă de 200 de mile marine, care să acopere drepturile de pescuit, minerit și foraj în Marea Egee și estul Mediteranei, unde Grecia și Cipru au revendicări similare, scrie Bloomberg.

În prezent, partidul de guvernământ din Turcia, AKP, elaborează un proiect de lege pentru extinderea zonei maritime a țării. Aceasta este prima încercare instituțională majoră a Ankarei de a transforma doctrina sa geopolitică, „Patria Albastră”, în lege oficială.

Zona Economică Exclusivă revendicată de Grecia în Marea Egee și Mediterana de Est

Noul proiect de lege prevede acordarea de puteri executive directe președintelui Erdogan pentru a declara Zone Economice Exclusive de până la 200 de mile marine în larg.

Această mișcare vine pe fondul unei competiții acerbe pentru zăcămintele submarine de gaze din estul Mediteranei, unde Turcia dorește să își consolideze legal pretențiile asupra rezervelor naturale de pe fundul mării.

Zona Economică Exclusivă revendicată de Turcia în Marea Egee și Mediterana de Est, potrivit doctrinei turce „Patria Albastră”

Turcia nu a ratificat Convenția ONU privind dreptul mării și respinge ideea că insulele grecești au dreptul la o platformă continentală proprie. Noua lege pe care o au în plan politicienii turci vizează fix aceste „zone gri” din Marea Egee. Proiectul menține, totuși, limita apelor teritoriale ale Turciei la 6 mile marine în Marea Egee și 12 mile în Marea Neagră și Mediterană. În același timp, Ankara avertizează Grecia că orice tentativă de a-și extinde propriile ape la 12 mile marine va fi considerată o linie roșie.

Recomandările autorului:

După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”

Donald Trump este dispus să facă un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Ce propune președintele SUA

Moscova este pregătită de discuții cu Europa, spune ministrul de Externe al Rusiei. ”Mingea este în terenul lor”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa
19:01
Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa
BIOLOGIE O fosilă veche de 380 de milioane de ani dezvăluie cum au apărut primele forme de viață de pe uscat
18:59
O fosilă veche de 380 de milioane de ani dezvăluie cum au apărut primele forme de viață de pe uscat
CONTROVERSĂ Iranul contestă Convenția ONU a Dreptului Mării și vrea să impună reguli de trecere: „Strâmtoarea Ormuz nu are ape internaționale”
18:29
Iranul contestă Convenția ONU a Dreptului Mării și vrea să impună reguli de trecere: „Strâmtoarea Ormuz nu are ape internaționale”
INEDIT Regele Charles a devenit DJ pentru o zi în grădina Palatului Buckingham
17:36
Regele Charles a devenit DJ pentru o zi în grădina Palatului Buckingham
SĂNĂTATE O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte
17:23
O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte
CONTROVERSĂ Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
17:17
Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Pactul Bolojan-Orban: Planul secret pentru reîntregirea PNL și eliminarea influenței PSD
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Știința statului jos: ce funcții ale scaunului chiar contează pentru spate și concentrare (P)
ACTUALITATE Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
19:30
Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
19:25
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
JUSTIȚIE Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
19:16
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
INEDIT Nicușor Dan, după vizita la BDSA: Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare
18:59
Nicușor Dan, după vizita la BDSA: Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare
EXCLUSIV Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT
18:47
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT
UTILE Ce înseamnă când o persoană tace mereu pentru a evita un conflict, potrivit psihologilor
18:42
Ce înseamnă când o persoană tace mereu pentru a evita un conflict, potrivit psihologilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe