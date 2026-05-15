Turcia pregătește o lege specială care ar putea escalada disputa maritimă cu Grecia. Ce noi puteri urmează să primească Erdogan

Turcia elaborează în prezent un proiect de lege care să îi confere președintelui Recep Erdogan autoritatea personală de a declara o zonă economică exclusivă de 200 de mile marine, care să acopere drepturile de pescuit, minerit și foraj în Marea Egee și estul Mediteranei, unde Grecia și Cipru au revendicări similare, scrie Bloomberg.

În prezent, partidul de guvernământ din Turcia, AKP, elaborează un proiect de lege pentru extinderea zonei maritime a țării. Aceasta este prima încercare instituțională majoră a Ankarei de a transforma doctrina sa geopolitică, „Patria Albastră”, în lege oficială.

Noul proiect de lege prevede acordarea de puteri executive directe președintelui Erdogan pentru a declara Zone Economice Exclusive de până la 200 de mile marine în larg.

Această mișcare vine pe fondul unei competiții acerbe pentru zăcămintele submarine de gaze din estul Mediteranei, unde Turcia dorește să își consolideze legal pretențiile asupra rezervelor naturale de pe fundul mării.

Turcia nu a ratificat Convenția ONU privind dreptul mării și respinge ideea că insulele grecești au dreptul la o platformă continentală proprie. Noua lege pe care o au în plan politicienii turci vizează fix aceste „zone gri” din Marea Egee. Proiectul menține, totuși, limita apelor teritoriale ale Turciei la 6 mile marine în Marea Egee și 12 mile în Marea Neagră și Mediterană. În același timp, Ankara avertizează Grecia că orice tentativă de a-și extinde propriile ape la 12 mile marine va fi considerată o linie roșie.

