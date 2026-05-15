Autorităţile din Neamț demontează un fake news din județ: Imaginile cu coloane de fum şi flăcări, care circulă în mediul online, nu sunt adevărate

FOTO - Facebook.com/isuneamt
Autorităţile din Neamț avertizează că imaginile cu coloane imense de fum care circulă în mediul online sunt false. Precizarea vine după ce, vineri, trei apeluri la 112 au semnalat o explozie în comuna Pipirig, dar verificările în zonă au arătat că nu s-a produs niciun eveniment.

„Astăzi, trei apeluri la 112 (13:50, 14:06, 14:48) au semnalat faptul că în comuna Pipirig s-a auzit un zgomot puternic care se aseamănă cu o explozie. Autorităţile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situaţii au efectuat cercetări în zonă şi nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamţ.

În acest contect, instituţia avertizează că imaginile care circulă pe reţelele de socializare – cu coloane imense de fum şi flăcări – sunt false şi nu au legătură cu realitatea din judeţul Neamţ.

„Din informaţiile furnizate de Forţele Aeriene Române, în această perioadă au loc zboruri de antrenament la înălţimi mici, efectuate de aeronave militare. Până în acest moment, apreciem că cea mai probabilă cauză a zgomotelor semnalate la 112 ar putea fi generate de aceste zboruri de antrenament”, au mai transmis oficialii ISU Neamţ.

Potrivit anunţului Forţelor Aeriene Române, aeronave proprii, ale Regatului Unit al Marii Britanii şi ale Statelor Unite ale Americii vor executa, în perioada 11.05 – 18.05.2026, zboruri de antrenament la înălţimi mici, pe întregul teritoriu al ţării.

„Zborurile de antrenament se vor desfăşura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei. Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie”, se arată în anunţ.

