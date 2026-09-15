Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord

Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liderul AUR Petrișor Peiu Petrișor Peiu a dezvăluit că desemnarea unui nou premier depinde de decizia UDMR. Senatorul AUR a menționat că dacă UDMR va accepta să îl susțină și să îl voteze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, acesta va fi desemnat în această funcție. Peiu a precizat, totodată, că amânarea desemnării nu are nicio legătură cu protestele. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Petrișor Peiu: Decizia UDMR deblochează formarea noului executiv

Senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat că amânarea desemnării unui nou premier depinde de decizia UDMR și nu are legătură cu protestele. El a precizat că, dacă UDMR va accepta să îl susțină și să îl voteze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, acesta va fi desemnat în această funcție.

„Amânarea desemnării unui premier stă în decizia UDMR. Nu are nicio legătură cu protestele. Păi, dacă UDMR acceptă să îl susțină și să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier, va fi desemnat Sorin Grindeanu”, a declarat Petrișor Peiu.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Consultările de la Palatul Cotroceni rămân neclare pentru opoziție

Petrișor Peiu a menționat că AUR nu a primit nicio invitație oficială pentru discuțiile programate de șeful statului miercuri, 16 septembrie. Acesta susține că președintele României întâmpină dificultăți majore în efortul de a coagula o susținere stabilă în Parlament.

„Nu ne-au convocat la consultările de mâine de la Cotroceni. Nu știu să fi convocat pe alții. Eu cred că nu are legătură cu această situație. Nu are încă rezolvată întreaga situație. Nu o poate rezolva. Dacă o face, e un noroc, între ghilimele, care nu va dura mult”, a menționat senatorul AUR Petrișor Peiu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Procedura discuțiilor informale este criticată de reprezentantul AUR

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan a anunțat consultările cu partidele politice. Peiu a susținut că șeful statului a folosit doar termenul„consultări”, fără să explice clar ce presupun acestea și cu ce partide urmează să discute. Senatorul AUR consideră că nici informațiile referitoare la partidele care vor fi invitate la Cotroceni nu sunt suficient de clare, nefiind precizat dacă discuțiile vor avea loc cu toate formațiunile politice sau doar cu anumite partide.

„Domnul Nicușor Dan a inventat termenul de „consultări informale”. Atunci când a spus că va avea consultări săptămâna aceasta, nu a precizat deloc ce fel de consultări va avea. Cred că și articolul acesta cu partidele e destul de greu de înțeles, dacă înseamnă cu toate, cu unele, cu partidele lui… Nu știu”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.

AUR impune trei condiții stricte pentru votul de învestitură

Petrișor Peiu a explicat că formațiunea sa are trei condiții pentru a susține un viitor guvern. În primul rând, AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. În al doilea rând, partidul nu va susține un Executiv care nu acceptă o parte importantă din programul AUR pentru ieșirea din criză. În al treilea rând, Peiu a precizat că AUR nu va vota un guvern dacă acesta nu va avea un premier propus de formațiunea sa. Potrivit senatorului, un premier AUR ar reprezenta o garanție că viitorul guvern va adopta o direcție diferită de cea a guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan.

„Noi am spus trei chestiuni foarte clare: 1. Nu votăm un guvern din care nu facem parte. 2. Nu votăm un guvern care nu acceptă o parte importantă din programul nostru de ieșire din criză. 3. Nu votăm un guvern care nu are un premier AUR, adică o garanție suficient de solidă că va face altceva față de ce au făcut guvernul Ciolacu sau guvernul Bolojan”, a adăugat senatorul AUR Petrișor Peiu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Negocierile de la Cotroceni caută o majoritate de minimum 233 de voturi parlamentare

Criza politică a survenit după căderea cabinetului condus de premierul demis Ilie Bolojan, iar președintele Nicușor Dan analizează opțiunile pentru asigurarea majorității parlamentare de cel puțin 233 de mandate din totalul de 465 de senatori și deputați. În calcul se află varianta susținută de Partidul Social Democrat, prin Sorin Grindeanu, alături de varianta sprijinită de PNL, USR și UDMR, care îl vizează pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Decizia finală are o miză economică directă, pe fondul unui deficit bugetar estimat la circa 7% din Produsul Intern Brut și al nevoii de alocare a unor fonduri suplimentare de peste 10 miliarde de lei pentru domenii prioritare precum sănătatea și transporturile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oieri”
21:13
Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oieri”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 15 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre violențele de la protestele oierilor. Context politic pentru amânarea unor decizii?
17:08
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 15 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre violențele de la protestele oierilor. Context politic pentru amânarea unor decizii?
EXCLUSIV Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
12:30
Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
EXCLUSIV Tudorel Toader e categoric și sustine că nu se va ajunge la anticipate dintr-un motiv foarte simplu, dar pragmatic, care ține direct de interesul personal al parlamentarilor
08:00
Tudorel Toader e categoric și sustine că nu se va ajunge la anticipate dintr-un motiv foarte simplu, dar pragmatic, care ține direct de interesul personal al parlamentarilor
EXCLUSIV Bogdan Ivan dezvăluie că negocierile cu AUR pentru un guvern au fost luate în calcul de PSD. „Am avut voci în partid care au susținut asta”
21:37
Bogdan Ivan dezvăluie că negocierile cu AUR pentru un guvern au fost luate în calcul de PSD. „Am avut voci în partid care au susținut asta”
EXCLUSIV Bogdan Ivan, acuzații grave despre criza energetică: „Plătim 3 milioane de lei în plus pe zi/ Entități private fac bani pe cârca României”
21:12
Bogdan Ivan, acuzații grave despre criza energetică: „Plătim 3 milioane de lei în plus pe zi/ Entități private fac bani pe cârca României”
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei: „Sataniștilor!” Furia s-a revărsat și asupra șoferilor, livratorilor și bicicliștilor
Mediafax
IRONII după protestele fermierilor: Mai lipsește să spună că au venit OMULEȚII VERZI și RUȘII
Click
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Gondwana primește titlul de supercontinent: un studiu arată că era mult mai mare decât se credea
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
FLASH NEWS Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei
22:36
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
22:26
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
CONTROVERSĂ SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump
22:24
SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump
FLASH NEWS Cătălin Predoiu, reacție după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată” / „Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii”
22:20
Cătălin Predoiu, reacție după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată” / „Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii”
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
22:02
Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”
21:59
George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe