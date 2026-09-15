Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liderul AUR Petrișor Peiu Petrișor Peiu a dezvăluit că desemnarea unui nou premier depinde de decizia UDMR. Senatorul AUR a menționat că dacă UDMR va accepta să îl susțină și să îl voteze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, acesta va fi desemnat în această funcție. Peiu a precizat, totodată, că amânarea desemnării nu are nicio legătură cu protestele. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Petrișor Peiu: Decizia UDMR deblochează formarea noului executiv

Senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat că amânarea desemnării unui nou premier depinde de decizia UDMR și nu are legătură cu protestele. El a precizat că, dacă UDMR va accepta să îl susțină și să îl voteze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, acesta va fi desemnat în această funcție.

„Amânarea desemnării unui premier stă în decizia UDMR. Nu are nicio legătură cu protestele. Păi, dacă UDMR acceptă să îl susțină și să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier, va fi desemnat Sorin Grindeanu”, a declarat Petrișor Peiu.

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Consultările de la Palatul Cotroceni rămân neclare pentru opoziție

Petrișor Peiu a menționat că AUR nu a primit nicio invitație oficială pentru discuțiile programate de șeful statului miercuri, 16 septembrie. Acesta susține că președintele României întâmpină dificultăți majore în efortul de a coagula o susținere stabilă în Parlament.

„Nu ne-au convocat la consultările de mâine de la Cotroceni. Nu știu să fi convocat pe alții. Eu cred că nu are legătură cu această situație. Nu are încă rezolvată întreaga situație. Nu o poate rezolva. Dacă o face, e un noroc, între ghilimele, care nu va dura mult”, a menționat senatorul AUR Petrișor Peiu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Procedura discuțiilor informale este criticată de reprezentantul AUR

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan a anunțat consultările cu partidele politice. Peiu a susținut că șeful statului a folosit doar termenul„consultări”, fără să explice clar ce presupun acestea și cu ce partide urmează să discute. Senatorul AUR consideră că nici informațiile referitoare la partidele care vor fi invitate la Cotroceni nu sunt suficient de clare, nefiind precizat dacă discuțiile vor avea loc cu toate formațiunile politice sau doar cu anumite partide.

„Domnul Nicușor Dan a inventat termenul de „consultări informale”. Atunci când a spus că va avea consultări săptămâna aceasta, nu a precizat deloc ce fel de consultări va avea. Cred că și articolul acesta cu partidele e destul de greu de înțeles, dacă înseamnă cu toate, cu unele, cu partidele lui… Nu știu”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.

AUR impune trei condiții stricte pentru votul de învestitură

Petrișor Peiu a explicat că formațiunea sa are trei condiții pentru a susține un viitor guvern. În primul rând, AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. În al doilea rând, partidul nu va susține un Executiv care nu acceptă o parte importantă din programul AUR pentru ieșirea din criză. În al treilea rând, Peiu a precizat că AUR nu va vota un guvern dacă acesta nu va avea un premier propus de formațiunea sa. Potrivit senatorului, un premier AUR ar reprezenta o garanție că viitorul guvern va adopta o direcție diferită de cea a guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan.

„Noi am spus trei chestiuni foarte clare: 1. Nu votăm un guvern din care nu facem parte. 2. Nu votăm un guvern care nu acceptă o parte importantă din programul nostru de ieșire din criză. 3. Nu votăm un guvern care nu are un premier AUR, adică o garanție suficient de solidă că va face altceva față de ce au făcut guvernul Ciolacu sau guvernul Bolojan”, a adăugat senatorul AUR Petrișor Peiu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Negocierile de la Cotroceni caută o majoritate de minimum 233 de voturi parlamentare

Criza politică a survenit după căderea cabinetului condus de premierul demis Ilie Bolojan, iar președintele Nicușor Dan analizează opțiunile pentru asigurarea majorității parlamentare de cel puțin 233 de mandate din totalul de 465 de senatori și deputați. În calcul se află varianta susținută de Partidul Social Democrat, prin Sorin Grindeanu, alături de varianta sprijinită de PNL, USR și UDMR, care îl vizează pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Decizia finală are o miză economică directă, pe fondul unui deficit bugetar estimat la circa 7% din Produsul Intern Brut și al nevoii de alocare a unor fonduri suplimentare de peste 10 miliarde de lei pentru domenii prioritare precum sănătatea și transporturile.