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George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”

George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”
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George Simion pune presiune pe Nicușor Dan în contextul formării noului Guvern. Liderul AUR afirmă că partidul nu va vota un Executiv din care nu face parte. El susține că oamenii din conducerea AUR trebuie să ajungă să conducă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Nicușor Dan trebuie să se decidă”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion reafirmă că partidul AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. Liderul AUR se întreabă cu ce sunt mai potrivite Oana Țoiu și Luca Niculescu pentru portofoliul de Externe decât Dan Dungaciu. El susține că Nicușor Dan trebuie să ia o decizie în privința formării noului Guvern.

„Noi nu vom vota un guvern în care nu facem parte. Dacă nu sunt oameni pentru care să putem băga mâna în foc. Păi, cu ce e mai bună Oana Țoiu sau Luca Niculescu, propunerile sistemului, ca profesorul Dungaciu, la portofoliu de extern? Petrișor Peiu, față de propunerea ei, era un consilier, avea girul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan trebuie să se decidă. Rămâne acolo la Cotroceni sau deja are miniștrii lui și îi pune la Economie, la Apărare, la Extern?”, a declarat liderul AUR.

„AUR este ultima speranță pe care românii o au”

Politicianul afirmă că speranțele a milioane de români care își doresc o guvernare AUR nu pot fi trădate. El subliniază că partidul pe care îl conduce reprezintă „ultima speranță” pentru români. Acesta susține că va merge „până la capăt” pentru ca oamenii pe care i-a adus în conducerea AUR să ajungă să conducă România. Liderul AUR consideră că România nu poate depăși situația actuală fără o guvernare stabilă și previzibilă.

„Speranțele a milioane de oameni pentru o guvernare AUR nu pot fi trădate. Cred că e ultima speranță pe care românii o au. Așa că eu merg până la capăt. Cu această echipă pe care am reușit cu jertfă, cu sudoare și sânge, să o adun în conducerea AUR, oameni precum Piperea, Peiu, Dungaciu, trebuie să conducă România și o să mă bat pentru ca acest lucru să se întâmple. Mie mi se pare că România nu poate ieși din hăul actual. Dacă nu vom avea o guvernare de patru ani, stabilă, previzibilă, în care să poți lua anumite măsuri absolut necesare.”, a adăugat George Simion.

George Simion a cerut în repetate rânduri includerea AUR în viitorul Executiv. De asemenea, liderul AUR a solicitat organizarea alegerilor anticipate. Recent, acesta afirma că nu va fi desemnat un premier cel puțin până pe 21 septembrie.

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