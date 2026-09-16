Prima pagină » Actualitate » Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudare a votului la alegerile prezidențiale din 2025, după ce ar fi votat în locul altor persoane

Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudare a votului la alegerile prezidențiale din 2025, după ce ar fi votat în locul altor persoane

Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudare a votului la alegerile prezidențiale din 2025, după ce ar fi votat în locul altor persoane
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șapte persoane au fost reținute, marți, într-un dosar de fraudare a semnăturilor și votului la alegerile prezidențiale din 2025, transmite IPJ Giurgiu. Procurorii au pus în executare 10 mandate de aducere în județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Persoanele, cu vârste cuprinse între 35 și 58 de ani ar fi votat în locul altor persoane care nu s-au prezentat la urne.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Este vorba de 5 femei și 2 bărbați care au fost reținuți 24 de ore, iar o femeie și 2 bărbați cu vârste între 46 și 63 de ani au fost plasate sub control judiciar 60 de zile.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Comunicatul IPJ Giurgiu

„Astăzi, colegii noștri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au pus în executare 10 mandate de aducere în județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Ce s-a întâmplat?

În urma desfășurării primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, mai mulți membri ai unei secții de votare din județ ar fi:

Falsificat un număr masiv de semnături pe listele electorale.Atestat în mod fals prezența la vot a unor persoane care nu s-au prezentat.

Introdus datele de identificare ale acestora în sistemul informatic de monitorizare.

Măsurile dispuse la data de 15 septembrie:

7 persoane reținute pentru 24 de ore (5 femei și 2 bărbați, cu vârste între 35 și 58 de ani). Mâine vor fi prezentate parchetului cu propuneri procedurale.

3 persoane plasate sub CONTROL JUDICIAR pentru 60 de zile (o femeie și 2 bărbați, cu vârste între 46 și 63 de ani).

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul colegilor de la S.I.C.E, S.A.E.S.P., Serviciul Criminalistic, Poliția municipiului Giurgiu și al colegilor de la S.A.S. Giurgiu.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse
12:05
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cheamă partidele din Parlament la consultări pentru desemnarea premierului. Care este programul întâlnirilor
12:02
Nicușor Dan cheamă partidele din Parlament la consultări pentru desemnarea premierului. Care este programul întâlnirilor
REACȚIE Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
11:53
Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
FLASH NEWS Ciobanii au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni în așteptarea discuțiilor cu Nicușor Dan
11:51
Ciobanii au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni în așteptarea discuțiilor cu Nicușor Dan
EXCLUSIV DNA s-a autosesizat în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții direct la portbagaj
11:38
DNA s-a autosesizat în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții direct la portbagaj
TEHNOLOGIE Mark Zuckerberg dezaprobă încetinirea dezvoltării AI
11:27
Mark Zuckerberg dezaprobă încetinirea dezvoltării AI
Mediafax
Șantier în centrul Capitalei. Daniel Băluță anunță în ce etapă au ajuns lucrările la Planșeul Unirii
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Oamenii de știință explică beneficiile cititului de plăcere
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
LIFESTYLE În 2001, Johnny Depp a cumpărat un sat întreg și a investit 10 milioane de dolari în renovări. Ce s-a întâmplat în 2015, după ce l-a scos la vânzare
12:12
În 2001, Johnny Depp a cumpărat un sat întreg și a investit 10 milioane de dolari în renovări. Ce s-a întâmplat în 2015, după ce l-a scos la vânzare
FLASH NEWS Trump pregătește un nou pachet militar de 2,8 miliarde de dolari pentru Israel: 40.000 de bombe MK-84 și BLU-117
11:48
Trump pregătește un nou pachet militar de 2,8 miliarde de dolari pentru Israel: 40.000 de bombe MK-84 și BLU-117
FLASH NEWS Ursula von der Leyen, ofertă fără precedent către Ottawa. Președinta Comisiei Europene a invitat Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene
11:31
Ursula von der Leyen, ofertă fără precedent către Ottawa. Președinta Comisiei Europene a invitat Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene
LEGE Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii
11:26
Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii
ULTIMA ORĂ Ciobanii își strigă nemulțumirile în Piața Victoriei. Vor să nu le mai fie omorâte animalele, iar exporturile să fie deschise: „Nimeni nu ne crede”
11:06
Ciobanii își strigă nemulțumirile în Piața Victoriei. Vor să nu le mai fie omorâte animalele, iar exporturile să fie deschise: „Nimeni nu ne crede”
FLASH NEWS Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru UE, Europa își pregătește propriul „Articol 4”, pe model NATO
11:05
Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru UE, Europa își pregătește propriul „Articol 4”, pe model NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe