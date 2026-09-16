Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudare a votului la alegerile prezidențiale din 2025, după ce ar fi votat în locul altor persoane

Șapte persoane au fost reținute, marți, într-un dosar de fraudare a semnăturilor și votului la alegerile prezidențiale din 2025, transmite IPJ Giurgiu. Procurorii au pus în executare 10 mandate de aducere în județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Persoanele, cu vârste cuprinse între 35 și 58 de ani ar fi votat în locul altor persoane care nu s-au prezentat la urne.

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Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Este vorba de 5 femei și 2 bărbați care au fost reținuți 24 de ore, iar o femeie și 2 bărbați cu vârste între 46 și 63 de ani au fost plasate sub control judiciar 60 de zile.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Comunicatul IPJ Giurgiu

„Astăzi, colegii noștri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au pus în executare 10 mandate de aducere în județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Ce s-a întâmplat?

În urma desfășurării primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, mai mulți membri ai unei secții de votare din județ ar fi:

Falsificat un număr masiv de semnături pe listele electorale.Atestat în mod fals prezența la vot a unor persoane care nu s-au prezentat.

Introdus datele de identificare ale acestora în sistemul informatic de monitorizare.

Măsurile dispuse la data de 15 septembrie:

7 persoane reținute pentru 24 de ore (5 femei și 2 bărbați, cu vârste între 35 și 58 de ani). Mâine vor fi prezentate parchetului cu propuneri procedurale.

3 persoane plasate sub CONTROL JUDICIAR pentru 60 de zile (o femeie și 2 bărbați, cu vârste între 46 și 63 de ani).

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul colegilor de la S.I.C.E, S.A.E.S.P., Serviciul Criminalistic, Poliția municipiului Giurgiu și al colegilor de la S.A.S. Giurgiu.”