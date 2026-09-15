Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu vorbește despre violențele de la protestele oierilor. Cui a folosit acest scenariu? Dezvăluiri de culise, pretext politic pentru amânarea unor decizii? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Desemnarea unui premier de către președinte, sub semnul întrebării după protestul oierilor. Ce se întâmplă la consultările de la Cotroceni? Schimbări de ultimă oră în raportul de forțe și întâlniri secrete. Cine pune presiune pe președinte?

Bolojan, atacat de unde se aștepta mai puțin. Un președinte liberal de consiliu județean șterge pe jos cu premierul demis.

Tupeu maxim! Premierul și șefa CCR, absențe nemotivate la audierile Comisiei de constituționalitate. Președintele Senatului n-a venit nici el, are scutire medicală. Pe cine vor să aburească?