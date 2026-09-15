Invitat la emisiunea Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, crescătorul de animale Ionică Sterp a susținut că nu și-au putut da seama câți sunt infiltrați printre ei la protest pentru că era foarte multă lume, dar a menționat că de obicei un oier își dă seama când altul e tot oier. Acesta a subliniat că miile de manifestanți pașnici au fost întâmpinați de forțele de ordine. Crescătorii de animale din România acuză autoritățile de lipsă de dialog și cer oprirea sacrificării în masă a efectivelor de ovine. Astăzi, 15 septembrie, peste 3.000 de ciobani s-au strâns în Piața Victoriei să protesteze. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Ciobanul a reclamat prezența unor persoane suspecte infiltrate la miting

Manifestația din Piața Victoriei a fost umbrită de tensiuni provocate de grupuri care nu fac parte din comunitatea oierilor. Ionică Sterp a atras atenția asupra faptului că manifestarea ciobanilor a fost una pașnică, însă prezența unor instigatori a creat confuzie în rândul participanților. Reprezentantul fermierilor a explicat că producătorii autentici sunt ușor de recunoscut, spre deosebire de persoanele care urmăresc alte interese.

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„N-am cum să știu. Când te uiți la un cioban, la un fermier, îți dai seama că e fermier. Dar când vezi un domn din acesta, nu știi ce-i poate capul”, a spus crescătorul de animale Ionică Sterp la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Peste trei mii de crescători de animale au ieșit în stradă la București

Mobilizarea fermierilor în fața sediului Guvernului a reunit mii de oieri veniți din toate regiunile țării pentru a-și apăra mijloacele de trai. Protestatarii au adus în atenția opiniei publice dificultățile majore din zootehnie și lipsa măsurilor de sprijin. Ciobanul Ionică Sterp a evidențiat amploarea acțiunii de protest din Capitală și a arătat că numărul manifestanților a crescut considerabil pe parcursul zilei.

„A fost atâta lume că nu puteai să îți dai seama. Și în stânga, și în dreapta. Și acum sunt în jur de 3.000 de oameni în stradă”, a declarat crescătorul de animale Ionică Sterp.

„Dacă autoritățile aveau bun-simț față de producătorii de hrană din țara asta, să știți că coborau aici”

Producătorii autohtoni sunt revoltați din cauza refuzului autorităților de a coborî în stradă pentru un dialog real cu delegația protestatarilor. În loc de discuții constructive, fermierii s-au lovit de dispozitive de ordine și cordoane de jandarmi. Ionică Sterp a reclamat proporțiile dezastrului din sectorul zootehnic, unde măsurile de asanare a focarelor au dus la decimarea efectivelor de ovine.

„Ceva nu e în regulă, sigur că da. Dacă autoritățile aveau bun-simț față de producătorii de hrană din țara asta, să știți că coborau aici, că sunt mii de jandarmi. Noi suntem oameni pașnici. Din 2024 au murit atâtea animale, peste 760.000 de animale, și omoară zilnic”, a menționat crescătorul de animale Ionică Sterp la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Pesta micilor rumegătoare a blocat exporturile și a generat pierderi majore în zootehnie

Sectorul ovin din România traversează o criză severă după apariția primelor focare de pesta micilor rumegătoare în iulie 2024, când într-o singură fermă comercială din localitatea Baia, județul Tulcea, au fost sacrificate aproape 50.000 de animale. Situația epidemiologică a impus măsuri drastice din partea autorităților sanitare veterinare. Datele oficiale ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au indicat zeci de focare active și peste 232.000 de animale afectate în județe precum Tulcea, Constanța, Timiș și Ialomița.

Decizia forurilor europene de a restricționa livrările și exportul de ovine și caprine către statele membre și țările terțe a blocat activitatea economică a producătorilor autohtoni. În acest context, fermierii cer dreptul la efectuarea de contra-probe de laborator independente, plata integrală și la timp a despăgubirilor cuvenite, precum și reluarea imediată a exporturilor de animale vii pentru a preveni falimentul fermelor românești.

Ciobanii s-au strâns marți, 15 septembrie, să protesteze în Piața Victoriei

Ciobanii protestează în fața Guvernului și spun că nu vor pleca din Piața Victoriei până când autoritățile nu le vor oferi răspunsuri și soluții concrete la problemele cu care se confruntă. Crescătorii de animale reclamă măsurile luate de autorități și susțin că deciziile actuale le afectează grav activitatea și pun în pericol micile afaceri de familie pe care le-au construit în ani de muncă.

Protestul a început marți dimineață, iar participanții anunță că sunt hotărâți să rămână în stradă până când revendicările lor vor fi luate în considerare. Situația a generat și probleme în trafic, după ce protestatarii au blocat circulația pe Șoseaua Kiseleff, în zona Pieței Victoriei.

Manifestația a fost marcată de mai multe momente tensionate. În timpul protestului, situația dintre protestatari și forțele de ordine a escaladat, iar imaginile surprinse la fața locului arată momente în care mai mulți participanți au fost expuși gazelor lacrimogene.

Jandarmii, echipați cu căști și scuturi, au înaintat spre mulțimea de protestatari. În zona de contact dintre cele două grupuri au avut loc îmbrânceli, iar intervenția forțelor de ordine a generat noi tensiuni în rândul manifestanților.

Ce își doresc fermierii

Fermierii au venit în Piața Victoriei cu mai multe revendicări. Crescătorii de ovine reclamă, printre altele, efectele restricțiilor asupra exporturilor de animale, modul în care au fost gestionate focarele de boli și problema despăgubirilor pentru animalele sacrificate.

În Piața Victoriei sunt aproape 3000 de oameni. Fermierii anunță că nu pleacă nicăieri și că sunt dispuși să stea toată noaptea sau chiar mai multe zile în Capitală.