Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că muncitorii sunt pe teren pentru modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii. Aceste lucrări reprezintă „unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală”.

Într-o postare încărcată pe Facebook, Daniel Băluță a anunțat că se realizează lucrări pentru consolidarea structurii de rezistență a Planșeului Unirii.

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„Modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală”, a scris primarul Sectorului 4.

Echipele de muncitori sunt pe teren și lucrează intens pentru consolidarea structurii de rezistență a planșeului. Totodată, va fi modernizată întreaga infrastructură subterană din nodul Piața Unirii.

Potrivit acestuia, lucrările au loc „pentru a evita riscuri majore pe viitor”.

De asemenea, reabiliatarea este importantă „pentru a asigura o infrastructură modernă și sigură pentru următoarea sută de ani de acum înainte”, scrie Băluță.

Sursa foto: Facebook / Daniel Băluță