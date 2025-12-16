Prima pagină » Emisiuni » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Se dopează campioana României? Face blaturi CSA Steaua?

16 dec. 2025, 14:14, Emisiuni
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Roș-albaștrii vin după victoria cu Unirea Slobozia, 2-0, dar și după succesul fantastic din Europa League cu Feyenoord, 4-3. După jocul de la Clinceni, arbitrul a fost acuzat că a dat prea ușor cartonaș roșu în tabăra ialomițenilor.

Se dopează FCSB? De ce întrebăm asta? Pentru că fanii echipei Armatei au recurs la un gest incredibil înaintea derby-ului FCSB – Rapid, despre care vom vorbi la EXCLUSIV FCSB în această seară, de la ora 18:00. În același timp, se discută foarte mult și despre meciurile celor de la CSA Steaua din Liga 2. Propriii suporteri îi acuză pe jucători de lucruri necurate, după ce mai multe meciuri au avut întoarceri incredibile de scor în favoarea sau în defavoarea echipei antrenate de Daniel Oprița.

Vom vorbi și despre condițiile inumane de la Clinceni, acolo unde s-a jucat Unirea Slobozia – FCSB 0-2, dar și despre situația lui Tavi Popescu, un jucător transformat în sens negativ în ultimul an.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB cu psihologul Georgiana Dragomir, cu fostul jucător de la FCSB II Antonio Burnaz și cu Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

Cele mai noi