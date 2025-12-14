Dan Dungaciu: „Trăim sfârșitul parteneriatului strategic româno-american”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre consecințele noii strategii americane asupra României. El spune că actuala formulă de guvernare scoate România din parteneriatul strategic cu Statele Unite și pune statul într-o poziție de maximă vulnerabilitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Este sfârșitul parteneriatului strategic româno-american în actuala formulă de guvernare”

Profesorul spune că în actuala formulă politică, România nu va mai putea avea un parteneriat strategic cu Statele Unite. El a dat exemplu declarațiile făcute la Paris, unde discuțiile s-au concentrat pe continuarea războiului din Ucraina și pe obligațiile financiare ale Europei.

„Din punctul de vedere al României și cu asta închei, este sfârșitul parteneriatului strategic româno-american în actuala formulă de guvernare. Pentru că, concomitent, vă aduceți aminte, domnul Nicușor Dan e la Paris. Vorbeau despre cu totul alte lucruri. Continuarea războiului din Ucraina, finanțare, vom fi obligați în timp să dăm 4 miliarde și ceva ca să garantăm fonduri, banii rusești care vor fi luați și trimiși către Ucraina pentru următorii doi ani. (…) Deci noi suntem, prin acea declarație – statele menționate care vor lucra cu America sunt Austria, Italia, Polonia și Ungaria. Noi evident că nu suntem în poza asta. Dar dacă America îți spune că va lucra cu aceste tipuri de partide, dacă îți spune ca să fii cu noi trebuie să fii ca noi, noi suntem exact în filmul opus. (…) Noi ne-am pierdut mințile, noi suntem în cea mai proastă situație de securitate. Când Donald Trump va spune, dom’le știți ce? Semnați până mâine că dacă nu, eu am plecat, mi-am luat catrafusele, am plecat și vă las singuri în fața Rusiei. Noi ce o să facem? Ce va face România?”, susține profesorul.

„Un document istoric”

Dungaciu numește noua strategie americană un „document istoric” care marchează finalul unei etape.

„Eu cred că documentul acesta al americanilor este, cum se spune, un document istoric care formalizează sfârșitul unui ciclu pe care îl vedem. Acum poți să spui, la data de… s-a formalizat sfârșitul unui ciclu istoric prin această dovadă de securitate a Americii. Poate să nu-ți placă, dacă nu-ți place sau nu înțelegi, sau nu poți înțelege, am văzut niște luări de poziții, pe mine mă sperie când văd acestea, pentru că îmi dau seama câtă lipsă de gândire strategică e în sistemul de România.”, spune invitatul.

